El líder del PSC, Salvador Illa, ha aplaudido la "generosidad", que no "ingenuidad", del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reformar el Código Penal, pero ha avisado al independentismo de que "no habrá autodeterminación" y sí una consulta si se llega a un acuerdo para reformar el autogobierno.

En una entrevista con 'El Confidencial', Illa ha asegurado que la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación "responden a una apuesta por la concordia, la convivencia y el reencuentro", y "da una señal a la sociedad catalana y española".

"Es verdad que son medidas generosas. Yo me apunto a la generosidad, pero sin ingenuidad, ha afirmado. "La política del Gobierno es la correcta y da sus frutos. La reforma del Código Penal es una mirada al futuro que debe servir para pasar página de una década en Cataluña que ha generado malestar y empobrecimiento".

Illa ha insistido en que "es una medida generosa y que implica coraje político", pero que "hace bien el Gobierno de España al impulsarla porque hay que tener mirada generosa, aunque no ingenua, para superar una etapa que los catalanes queremos dejar a atrás".

El dirigente socialista ha dejado claro que esta reforma "no va dirigida a una persona concreta, ni para que pueda o no presentarse a las elecciones", en alusión a líderes independentistas como Oriol Junqueras; y ha advertido de que "la unilateralidad seguirá teniendo sanción en el Código Penal y, al margen, está el artículo 155".

Preguntado sobre si se va a celebrar una consulta en Cataluña, ha respondido que "si fruto del diálogo entre catalanes y sus partidos se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Cataluña, estoy de acuerdo con esa consulta y me parecería bien. En ningún caso una consulta para una ruptura, para la autodeterminación"

"No veo inmediata esta consulta, pero puede ser objeto de discusión. En todo caso, en el PSC nunca vamos a estar por una consulta rupturista. No, no, ahí no vamos a estar. Pero una consulta para ratificar un acuerdo al que hayamos podido llegar los partidos políticos catalanes es una opción que entra en el marco de posibilidades que nosotros contemplamos", ha apuntado.

Illa, que ha insistido en negociar los presupuestos catalanes con el Govern "de igual a igual", ha asegurado que si en unas próximas elecciones lograra más de 40 diputados su idea es "intentar un Gobierno en solitario". "Ojo, que si algunos me lo discuten les recordaré que están gobernando con 33", ha advertido.