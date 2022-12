El PP ya ha presentado el primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar la reforma exprés del Gobierno sobre la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y la relativa al propio TC, que PSOE y Unidas Podemos introdujeron vía enmienda a la reforma del Código Penal. Una modificación que inicialmente se iba a hacer sobre el delito de sedición, y que ha acabado incluyendo la malversación y los cambios relativos a la justicia. El Ejecutivo pretende desbloquear así sus nombramientos en el TC ante la negativa del sector conservador del CGPJ.

Precisamente, este jueves el pleno del Congreso debe dar luz verde definitiva a la reforma y, por eso, el PP se ha apresurado para presentarlo antes. La secretaria general y portavoz en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, explicó que el recluso incluye una medida cautelarísima destinada a que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a las dos enmiendas. Su pretensión pasaría por que se impidieran los cambios que mañana se aprobarán en pleno, pero las opciones son improbables.

Gamarra insistió en que el recurso se presenta, sobre todo, “por la rapidez con la que el Gobierno ha actuado, impidiendo el debate necesario y los informes preceptivos” de una reforma que afecta a asuntos tan sensibles como el Código Penal, y por haber incluido una modificación que afecta a la ley que regula el poder de los jueces en esa misma reforma. “Ante semejante ataque del orden constitucional y semejante ataque al Estado de derecho es por lo que hemos acudido al TC”, zanjó la número dos de Alberto Núñez Feijóo.

El PP deja la puerta abierta a presentar más recursos. Tras el de amparo vendrá el de constitucionalidad por el contenido como tal. Está por ver qué otras medidas judiciales toma, porque como publicó este diario, Feijóo ya avanzó que también acudirían a Europa teniendo en cuenta que Bruselas frenó el año pasado la reforma del Gobierno destinada a rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ. Fue aquello lo que hizo a Pedro Sánchez recular y en Génova sostienen que “si Europa es coherente”, volverá a alzar la voz.

Lo que no harán los popular es “abusar” de recursos de inconstitucionalidad que no irán a ningún lado. Fuentes de la dirección explican que a diferencia de Vox, “que dice que lo recurrirá todo”, la intención del PP pasa por “armar bien los recursos” y dar “con las teclas jurídicas”. Lo que quieren evitar es que sus recursos sean tumbados. Y en esa misma linea, hay dirigentes que reconocen que “cambiar el Código Penal no es inconstitucional aunque muchas reformas no gusten”.