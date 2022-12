"El caso Azud ya puede declararse definitivamente como caso PSOE y lleva camino de acabar convirtiéndose en el caso Puig". Es la lectura que realiza el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, del contenido del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa y que concluye que el PSPV recibió un millón de euros en 'b' para financiar campañas electorales en 2007 y 2008.

Mazón ha exigido conocer "quién es el jefe" al que alude la UCO ante las "gravísimas" informaciones que se van conociendo y ha insinuado repetidamente (cubriéndose siempre con el socorrido "presuntamente") que se trata del president Ximo Puig.

“Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana tienen derecho a saber la verdad, con transparencia", ha reivindicado antes de "urgir" a una explicación inmediata del jefe del Consell en la que aclare "si es cierto que hay constantes referencias" a su persona y a "presuntos financiadores de campañas electorales durante años", en las que ha involucrado al exsíndic socialista en las Corts, Manolo Mata, ahora abogado defensor de Jaime Febrer, supuesto cabecilla de Azud.

Mazón no se ha quedado solo en las campañas de 2007 y 2008 sino que ha planteado que, según el informe de la UCO, en 2016, ya con el Botànic en el poder, el entonces tesorero del PSPV, Pepe Cataluña, le dijo a los empresarios de la trama que el contacto era Mata, "que lo había hablado con el jefe".

"¿Qué otro jefe puede haber por encima de quien ya era entonces secretario general del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig?", se ha preguntado el dirigente popular, que ha insistido en pedir explicaciones urgentes al líder del Consell.

También ha reclamado saber quién pagó los gastos de las campañas socialistas para las elecciones generales y autonómicas de 2008; si hubo "financiación irregular y dopaje electoral" en las campañas realizadas por los socialistas valencianos, tanto externas como internas, y si se financió a otros partidos para dañar al PP.

Comisión de investigación en Les Corts

En paralelo, el presidente del PPCV ha anunciado la presentación de una solicitud en las Corts "para que se ponga en marcha ya la comisión de investigación del caso Azud. La resolución está aprobada y nosotros exigimos la puesta en marcha cuanto antes de esta comisión para que se resuelvan las gravísimas consecuencias políticas que puedan derivarse. Independientemente de las actuaciones judiciales, es necesario que se diriman las responsabilidades políticas", ha exigido.

"Esta comisión de investigación no es una solicitud, es una exigencia moral de transparencia y de dar las explicaciones que no se nos dan", ha criticado el alicantino, que ha puesto en duda que Puig no tenga nada que ver con el caso "tras más de cuarenta años militando en el PSPV", ha añadido.