A pesar de los reiterados mensajes provenientes de la Moncloa, siempre de manera encubierta a través de los medios, de que Pedro Sánchez no tenía ninguna intención, con la que está cayendo en Madrid con la crisis institucional abierta entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, de celebrar la comprometida y firmada mesa de diálogo con la Generalitat antes de fin de año, el Govern no se daba por vencido. Hasta este martes. "El Gobierno español se ha tensionado por todo lo ocurrido en la capital con la reforma del Código Penal y por este motivo no ha cumplido con la mesa de diálogo y negociación que correspondía a finales de año", señalaron fuentes del Govern.

Con todo, estas mismas fuentes quisieron hacer una lectura positiva del funcionamiento de este foro de diálogo y negociación: "Estos últimos meses se ha comprobado que el diálogo funciona y se ha avanzado en diversas carpetas de la desjudicialización: sedición, reforma malversación, Tribunal de Cuentas… Los resultados son públicos y notorios", señalaron estas fuentes oficiales. Sánchez a Aragonès: "El independentismo va en contra de los tiempos" El otro mensaje que el Executiu batalla por poner sobre la mesa es que, a pesar de la pausa electoral por las consecutivas elecciones que se ciernen sobre el horizonte, municipales y autónomicas de régimen general, en mayo, y las generales de otoño, la mesa no finaliza aquí y ahora. "Los contactos siguen y el Govern seguirá avanzando en el ámbito de la desjudicialización que todavía queda pendiente y en la carpeta de la autodeterminación que debe llevar a Cataluña a volver a votar en un referéndum", sentenciaron desde el Palau de la Generalitat.