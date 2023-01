La difusión en redes sociales de un vídeo en el que se puede apreciar a un edil del PP en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara) y excalcalde del municipio, Jaime Celada, cantando el 'Cara al sol' con el brazo derecho en alto y que fue grabado en un restaurante de Guadalajara, ha generado polémica e incluso su partido le ha abierto un expediente.

En el vídeo se puede ver que en un restaurante de Guadalajara sonó el 'Cara al sol' -el himno de la Falange- por los altavoces del local, y que diversos clientes que estaban en el local se pusieron en pie y cantaron la canción con el brazo derecho alzado, un gesto que se considera un saludo fascista.

Entre las personas que cantaron el himno se encuentra el exalcalde de Cabanillas del Campo, Jaime Celada, que actualmente es edil del Consistorio por el PP y fue el candidato a la Alcaldía en 2019.

Expedientado

Tras conocerse estas imágenes, el PP de Castilla-La Mancha ha abierto un expediente a Celada y el presidente del partido en la región, Paco Núñez, ha opinado que a su entender es "una actitud poco ejemplar" que no comparte.

"No me parece apropiado que una persona que ha tenido este comportamiento pueda representar al partido", ha aseverado Núñez, que ha puntualizado que no es su responsabilidad decidir sobre una posible sanción al afiliado, sino que ese es un cometido del Comité de Derechos y Garantías del partido.

El PSOE de Castilla-La Mancha también se ha hecho eco de esta polémica y ha instado al líder del PP en la región a cesar de su cargo a Celada, ya que han considerado que en el vídeo se le puede ver haciendo una supuesta exaltación del franquismo.

El diputado regional del PSOE Antonio Sánchez ha tildado de "triste y lamentable" lo sucedido y ha considerado que Núñez debería cesarlo porque no solo es edil de un ayuntamiento "democrático", sino también miembro de la dirección del PP de Guadalajara.

En el restaurante Bureo de Guadalajara se divierten poniendo el Cara al Sol con las copas. Y entre los que cantan con el brazo en alto (segundo 15) está el concejal del PP, Jaime Celada. Supongo que en el @ppopular ya estarán tramitando su expulsión, ¿no? pic.twitter.com/HXH5iqEgvO — PabloMM (@pablom_m) 2 de enero de 2023

En este sentido, el parlamentario socialista también ha aseverado que "da la sensación de que hablan a veces de moderación pero de moderación, nada", porque a su juicio el PP de Castilla-La Mancha es "la única organización territorial de ese partido que dice abiertamente que pactaría con Vox".

Por ello, ha añadido que "no es ningún ejemplo de moderación sino que más bien está echado en brazos de los radicales".

Por su parte, Unidas Podemos ha denunciado los hechos ante la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, al considerar que no se está cumpliendo la ley de Memoria Democrática y ha pedido sanciones económicas tanto para el local en el que sonó el "Cara al sol" como para quienes entonaron la sanción, entre ellos Celada, al que le piden que dimita como concejal.