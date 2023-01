El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este miercoles que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “miente cuando habla de agua y miente sobre la presunta financiación irregular del PSPV”. Mazón ha criticado las palabras de Puig de este miércoles “diciendo que la supuesta trama de financiación ilegal no es un caso que afecte al PSPV y en cambio sí que hay imputados en el PPCV. Eso es mentira, es una acusación gravísima y espero una rectificación inmediata por su parte”.

“Lo que sí tiene Ximo Puig es a su entorno más cercano implicado de una u otra manera en este asunto. Está su propia campaña interna a las primarias del PSPV en el sumario de la UCO, están sus máximos colaboradores implicados, hay confesiones de trabajadores del PSPV, hay confesiones del gerente, hay documentos probatorios del extesorero y afectan directamente no solamente a sus campañas internas sino a las campañas en las que ha participado como candidato y afectan también, como así se desprende de la parte del sumario que se ha conocido, a su etapa como actual secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat”, asevera Mazón.

“Cuando el tesorero del PSPV en época ya de Ximo Puig, Pepe Cataluña, dice ‘ya lo sabe el jefe’, ¿qué otro jefe puede haber por encima del secretario general? ¿Por qué se niega el PSPV a poner en marcha la comisión de investigación en Les Corts?”, ha preguntado Mazón. “Si Puig no rectifica en sus acusaciones quedará inhabilitado y carecerá de cualquier tipo de autoridad moral para poder hablar de este asunto”, ha señalado.

Respecto al trasvase Tajo-Segura, Mazón ha insistido en que Puig “miente, porque no ha defendido el agua”. “Las palabras se las lleva el viento, pero lo que no se lleva el viento es su abstención en el Consejo nacional del agua”, ha señalado. “Cuando el President de la Generalitat se calla, se rinde y se arrodilla ante el mayor recorte del trasvase no está habilitado para representar a la Comunidad Valenciana”, ha añadido.

El presidente del PPCV ha afirmado que “desde el punto de vista técnico lo que está ocurriendo con el trasvase Tajo-Segura es una ignominia, un prejuicio político y de partido. ¿No tenemos un presidente que sepa hablar con sus compañeros de partido para evitar esta locura?”, ha concluido.