La negociación está "fría", no es cosa de horas, como dice el Govern; pero tampoco se rompe, sino que continúa. Así define el PSC en qué punto está la interlocución por los presupuestos. Los socialistas no se mueven ni un ápice de sus condiciones para aprobar las cuentas y se mantienen en el "todo o nada" que plantean al 'president' Pere Aragonès. También con las exigencias que hacen referencia a los polémicos macroproyectos. Salvador Illa ha vuelto a ser contundente y taxativo: "O aceptan todas nuestras propuestas, o no habrá acuerdo presupuestario. Si no se aceptan íntegramente, no perdamos más el tiempo".

Las palabras del jefe de la oposición son un torpedo a las de Aragonès este jueves por la mañana en Catalunya Ràdio, donde ha verbalizado que estaba en condiciones de convocar el Consell Executiu en cuestión de horas para aprobar las cuentas e iniciar la tramitación si se cierra ya un pacto con el PSC. Una vez más, Illa ha vuelto a ahuyentar esa posibilidad y ambas partes están ya en tiempo de descuento para que la entente pueda alcanzarse esta semana. La que viene estará marcada por la cumbre hispano-francesa que se celebra en Barcelona con protesta independentista incluida. De poco sirve que Aragonès argumente que proyectos como la ampliación del aeropuerto, el cuarto cinturón o el Hard Rock tienen que quedar al margen de las cuentas y que, en todo caso, hay que buscar un encaje en paralelo que no esté sujeto a calendarios que no depende de la Generalitat cumplir. Desde Cardona, donde el PSC celebra unas jornadas de trabajo para encarar el 2023, Illa ha dejado claro que el "compromiso" explícito que exige a Aragonès debe incluir también todas las condiciones que pusieron por escrito en el documento que le entregaron antes de finales de año. Esto supone aceptar un plazo de dos meses para firmar el convenio para la financiación del cuarto cinturón entre Sabadell y Terrassa, seis meses para desencallar la ampliación del Prat y aprobar de forma definitiva el plan director urbanístico del complejo de ocio de Tarragona. "Si hay recursos que vienen del Gobierno, se tienen que aprovechar", ha subrayado. El líder de los socialistas ha precisado que está en su derecho de exigir que se acepten todas sus condiciones "de mínimos" porque no tiene mayoría en el Parlament, de la misma manera que, ha precisado, el 'president' puede decidir que no las acepta y buscar otros apoyos. Una manera de resumir que, si quiere desencallar la situación es un "o lo tomas o lo dejas". Illa ha hecho estas afirmaciones junto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que ha rematado la intervención hurgando en que el Govern "no es valiente" para impulsar proyectos de esta magnitud porque "no tiene proyecto" y porque se centra en el "cortoplacismo" electoral. Para la dirigente del Gobierno de Pedro Sánchez, los polémicos macroproyectos representan "avance y progreso económico", cosa que, a su juicio, no resta garantías a la protección del medio ambiente. Aunque, eso sí, ha reconocido que siempre hay "externalidades negativas".