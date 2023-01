¡Sí hubo saludo entre el rey Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos I durante el funeral de Constantino de Grecia! A pesar de que no se dejaron ver en ningún momento juntos durante las exequias que tuvieron lugar este lunes en Atenas - aunque sí vimos al Emérito con la Reina Sofía, con sus hijas las Infantas Elena y Cristina, y con todos sus nietos a excepción de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía - sí que hubo saludo entre padre e hijo. Y así lo ha demostrado 'Ya es mediodía', emitiendo unas imágenes exclusivas que el canal griego 'Star' logró captar durante el último adiós al monarca griego.

En ellas vemos a Don Felipe saludando al Emérito a su llegada al cementerio de Tatoi con dos besos, una sonrisa y una cariñosa palmada en la espalda, lo que demuestra que, a pesar de lo que se ha especulado en los últimos tiempos, padre e hijo sí mantendrían una buena relación que, quizás de cara a la opinión pública, preferirían no alardear de ella.

Un reencuentro histórico, puesto que es la primera vez que vemos al rey Felipe junto a su padre desde que su progenitor abandonó España y se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020.

Una imagen que ha captado un canal griego pero que la Casa de Su Majestad el Rey prefirió que no trascendiera, limitándose a publicar en su perfil oficial de Twitter imágenes en las que, a pesar de mostrar el apoyo de los Reyes a Doña Sofía tras la muerte de su querido hermano, no hubo ni una sola mención al saludo entre padre e hijo. Un encuentro que tuvo lugar al final del sepelio y en el que, al parecer, Don Felipe no sería consciente de la presencia de cámaras. De ahí la cercanía con la que se despidió de su progenitor, rompiendo así la imagen de distanciamiento que parece tener con Don Juan Carlos desde que abandonó nuestro país.