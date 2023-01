El tribunal que juzga desde este lunes al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', ha suspendido la vista oral por los problemas en el acceso a la documentación que han sufrido algunas partes.

"Debemos parar y dar un lapsus de una semana", ha anunciado el presidente del tribunal José Antonio Mora, que ha explicado que si se causa "indefensión a alguna parte lamentablemente" podría dar lugar a una "nulidad" y a que el juicio tuviese que "volver a empezar tres meses o dos años después".

"Lamentablemente no quedaba mas remedio. Es algo que ocurre en este tipo de procesos", ha explicado el magistrado ante las quejas de algunos de los letrados, insistiendo en los problemas en el acceso al cloud por parte de algunas partes. "No es una cuestión de esta semana. A lo largo de estos meses se nos ha dicho con reiteración, y no se ha solucionado del todo", ha incidido.

Camps se enfrentaba desde este lunes a una petición de Anticorrupción de dos años y seis meses de cárcel por las supuestas irregularidades en el contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.