La noticia del pacto de los Presupuestos de 2023 de Cataluña ha coincidido con una entrevista en Onda Cero a Alberto Núñez Feijóo. Aunque no conocía los detalles de las cuentas, el líder del PP ha calificado el acuerdo entre ERC y PSC como "buena noticia". Preguntado por el asunto, Feijóo ha empezando señalando que ese pacto demuestra que "el independentismo está fracturado, está roto" y ha acabado celebrando el acuerdo entre republicanos y socialistas. "Yo me alegro por lo menos de que haya Presupuesto en Cataluña. Y que se hagan algunas cosas. Más allá del lío monumental en el que los políticos catalanes han metido al pueblo catalán, al menos que tenga Cuentas es una buena noticia", ha declarado.

El dirigente conservador considera que esta alianza presupuestaria demuestra que el PSC "ya no es" el "partido constitucionalista" que dijo ser "sino que es un partido que apoya al independentismo catalán" y que se "reparte el poder en Cataluña", en "ayuntamientos, diputaciones o el Parlament de forma directa o indirecta".

Cuestionado entonces sobre si ve "más saludable" un pacto ERC-PSC que uno entre ERC y Junts, no ha querido conceder a Sánchez ningún reconocimiento en esa estrategia defendida por el Gobierno central en varias ocasiones y ha respondido que lo que prefiere es "una alianza entre constitucionalistas". "Si no, nunca vamos a acabar con el independentismo", ha continuado, sino que lo que se hace es "blanquear" a esas formaciones. "Los independentistas nunca ha mandado tanto en España, nunca ha sido tan importante para mantener al presidente español. Nunca se le han dado tantas cosas, hasta el bolígrafo del Código Penal", ha añadido después de recordar que el Gobierno central ha derogado el delito de sedición y ha reformado la malversación tras pactarlo con ERC.

Proceso de "mutación constitucional"

En la protesta de hace unos días en la plaza de Cibeles contra Sánchez, se leyó un manifiesto en el que se dijo que el presidente del Gobierno encabeza un proceso de "mutación constitucional". Este martes, en el debate que se celebró en el Senado, el jefe del Ejecutivo le preguntó a Feijóo si estaba de acuerdo con esa afirmación, teniendo en cuenta que dirigentes del PP acudieron a la manifestación. El jefe de la oposición dejó sin responder el asunto y esta mañana se le ha dado la oportunidad de hacerlo.

El líder de los populares ha dicho que el proceso de "mutación constitucional" es algo que los independentistas desean, aunque no sabe si Sánchez se atreverá a hacerlo. Los antecedentes, ha apuntado, le hacen temer que sí. Feijóo ha recordado que el PSC ya ha dicho que está de acuerdo con la celebración de "lo que llaman eufemísticamente una consulta y que legalmente se llama referéndum". ERC, ha añadido, lo exige y esta legislatura Sánchez ha "aceptado" las condiciones que le han puesto los republicanos: "La derogación de la sedición, la reforma de la malversación, los indultos y no tipificar como delito el referéndum ilegal". "¿Hay riesgo de que pase? Sí. ¿Se va a hacer? No lo sé. ¿Cuál es mi objetivo? Impedirlo. ¿Cómo? Ganando las elecciones", ha acabado.