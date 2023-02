Isabel Díaz Ayuso llegó a la Intermunicipal del PP en Valencia minutos antes de que empezara el plato fuerte de la jornada y una de las imágenes más importantes que ha conseguido el partido en años. La foto conjunta de José María Aznar y Mariano Rajoy. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que la de este sábado “es una tarde muy importante para el futuro de España”, dando de nuevo su apoyo a Alberto Núñez Feijóo, “el próximo presidente de todos los españoles”.

Pero no escondió lo que para ella representa uno de los dos expresidentes. Cuando fue preguntada por Aznar, no dudó: “Para mí José María Aznar siempre ha sido un referente y no solo estoy plenamente orgullosa de él, sino que pretendo siempre estar junto a él en todos los eventos por todo lo que ha aportado y seguirá aportando a la política española”, zanjó.

“Yo soy de una nueva etapa y una nueva generación, tengo que defender un nuevo modelo. De todas las etapas me quedaría con cosas muy buenas de las dos”, también aseguró Ayuso al referirse al coloquio que los dos expresidentes comparten en Valencia en este acto del PP.

En realidad, todo el partido estaba pendiente de la imagen de los dos expresidentes. Dirigentes de todos los niveles, desde la dirección nacional a los candidatos a municipios, reconocían que la imagen era poderosa y "muy importante" para la formación, porque reconciliaba por fin dos alas del partido en un momento trascendental.

La reaparición de Ayuso en la Ciudad de las Artes y las Ciencias este sábado hizo mposible no recordar la convención nacional que el PP (aún de Pablo Casado) celebró exactamente en el mismo sitio en octubre de 2021, cuando su pulso con el entonces líder nacional ya era más que evidente. Allí, recién llegada de su gira por Estados Unidos, trató de zanjar una cuestión que muy poco después estallaría por completo: "Te quiero decir, Pablo, delante de la gente que más te quiere, de tu mujer, del partido, de tu familia, de los medios, de todo el mundo... Te quiero dejar claro que tengo meridianamente claro dónde está mi sitio y sé que mi sitio es Madrid y que daré lo mejor para Madrid porque Madrid es España y porque necesitamos que tú llegues a ser el presidente del Gobierno", dijo entonces.