Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha tenido que hacer este jueves equilibrios al conocerse el aval del Tribunal Constitucional a la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Su partido fue el que recurrió contra la norma en junio de 2010, porque estaba en contra de la ley de plazos que aprobó el Ejecutivo socialista y prefería la ley de supuestos de 1985, aquella en que la mujer podía abortar si había sido violada, si su vida corría peligro o por malformaciones del feto. Feijóo ya adelantó hace tres semanas que daba por hecho que el Constitucional iba a fallar a favor de la ley de Zapatero y le quitó importancia subrayando la evolución de la sociedad, un argumento que ha repetido este jueves. "Dictaminar la constitucionalidad de una ley que se aprueba hace 10 años es descontextualizar el propio contenido de la ley y descontextualizar el sentimiento y sensibilidad del pueblo español en relación con un asunto concreto", ha declarado ante la prensa.

El histórico retraso en la resolución del tribunal, ha tardado casi 13 años en pronunciarse, ha permitido a Feijóo mitigar el fracaso para el PP. Este asunto es siempre comprometido para la formación conservadora: Mariano Rajoy no derogó la ley del aborto de Zapatero pese a poder hacerlo fácilmente con la mayoría absoluta que tuvo entre 2011 y 2015, y ahora Feijóo también se muestra prudente a la hora de hablar del tema.

En su opinión, ha remarcado, "una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales" y merece sus "respetos". "Pero hay muchas sensibilidades. Es una cuestión que afecta en primer lugar a la mujer, a la pareja de la mujer y que tiene aristas morales, éticas, religiosas, filosóficas… En es una cuestión poliédrica", ha añadido.

Feijóo ha recordado, en todo caso, que no está de acuerdo con que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar libremente hasta la semana 14 sin consentimiento paterno, algo que si modificó Rajoy y, esta misma semana, el Ejecutivo de coalición ha vuelto a introducir en la norma. El Constitucional no se pronuncia sobre ese punto, porque aún no está en vigor. Según el líder del PP, en caso de desacuerdo entre la joven y los padres, debería decidir un juez.