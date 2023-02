La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a Barcelona por octava vez desde que está en el cargo. Lo hecho invitada por el Círculo Ecuestre, que se ha llenado hasta los topes para escuchar y aupar a la dirigente popular. Ayuso ha pedido más lazos entre la capital española y Barcelona, asegurando que "juntas serian imbatibles". "Nada me gustaría más", ha defendido. Sin embargo, ha lamentando que no sea así por culpa, dice, del "régimen excluyente" que gobierna Cataluña. En este sentido, ha revindicado una Madrid "abierta" que "no excluye a nadie" por su "ideología" o el "acento" con el que habla, ante un "separatismo totalitario".

Además, en medio de la celebración del Mobile, ha acusado tanto a Pere Aragonès como a Ada Colau de ser "falsos" por no querer saludar al monarca durante la inauguración del evento. "Nunca seríamos tan falsos de no saludar al jefe del estado y después cenar con él y pedir al presidente dinero", ha reprochado a la alcaldesa de Barcelona. Ante varios empresarios de la ciudad condal, Ayuso ha defendido su modelo económico de "libertad", que asegura que ha convertido Madrid en la "locomotora económica de España. También ha aprovechado su discurso para atacar al gobierno de Pedro Sánchez, a quien a acusado de "pretender desmontar la Constitución por la puerta de atrás", de ir contra las "familias" –por la aprobación de la ley trans– o de "soltar violadores" –en alusión a las rebajas de condenas por la ley del 'solo si es si'–. Además, ha pedido explicaciones a los socialistas por el caso Mediador, después que un ya exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, fuera detenido por cobro de comisiones ilegales y extorsiones a empresarios. Al turno de preguntas, Ayuso también ha recriminado a Vox la presentación de la moción de censura con el exdirigente del PCE Ramón Tamames. La presidenta madrileña ha hablado de moción "insensata" e "innecesaria" porque considera que va contra el Partido Popular y da "alas al gobierno". Ayuso ha llegado al evento acompañada del candidato del PP en Barcelona, Daniel Sirera, que ha escuchado la conferencia desde primera fila. Una posición que contrasta con la que se le ha dado al anterior candidato y aún presidente del grupo popular en el ayuntamiento, Josep Bou, que se ha quejado de haber sido relegado a la parte trasera de la sala. Fuentes populares defienden que las mesas han sido organizadas por el Círculo y no por el partido.