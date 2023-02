Vox ha apadrinado una nueva bandera en el Ayuntamiento de Madrid. Tras llevar toda la legislatura criticando la política medioambiental del gobierno municipal y la adaptación del PP de Madrid central y atacar a la izquierda por sus ideas en defensa de una movilidad sostenible, ahora se erige como partido verde en defensa de los árboles de la ciudad. Los concejales del grupo de Javier Ortega Smith se han unido al resto de los partidos de la oposición para solicitar que se detenga la tala de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 de Metro y han votado en contra de la autorización de la tala por las obras de la estación de Atocha y otros barrios de la ciudad.

Los de Ortega Smith ondean así un nuevo estandarte contra José Luis Martínez Almeida, a quien no tienen intención de darle tregua hasta las elecciones. De hecho, este miércoles se reunirán ambos para supuestamente negociar una de las iniciativas clave de la legislatura, la modificación de las normas urbanísticas, pero por los asuntos que el portavoz de Vox ha adelantado que pondrá sobre la mesa, también apuntan que servirán para agitar otra bandera contra el alcalde en las próximas semanas.

Arboricidio

El pleno del Ayuntamiento de Madrid llevaba este martes hasta tres cuestiones relacionadas con el Madrid verde de Almeida, dos de ellas centradas en la tala de árboles consecuencia de las obras que gestiona la Comunidad de Madrid (la línea 11 de Metro) y las gestionadas por el Estado (relativas a obras de Adif). Vox ha optado por hacer un frente común con Más Madrid, PSOE y el grupo mixto e instar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a que paralice las obras de metro que afectan al arbolado del Parque de Arganzuela y Comillas, en el entorno de Madrid Río, y modifique el proyecto de construcción de una nueva parada justo en el punto donde se encuentran estos árboles.

Las protestas vecinales que han tenido lugar en las últimas semanas por la desaparición anunciada de cerca de mil árboles, en cualquier caso, ya ha provocado la marcha atrás de la Comunidad de Madrid, que hace casi diez días anunció que paralizaba las obras de momento, aunque sin explicar qué alternativa ofrece sobre el trazado ya aprobado o si volverá al proyecto inicial que situaba la polémica parada de metro en las calles aledañas de Madrid Río, separada de donde se encuentran los árboles.

La otra propuesta contra la que ha votado en contra Vox, en solitario, ha sido la que ha llevado el equipo municipal al pleno para que la oposición se pronuncie sobre la tala de 247 árboles en los alrededores de Atocha para la construcción de la estación pasante y otro centenar de árboles por diversas obras de Adif en la ciudad. Con esta propuesta, el gobierno municipal pretendía dejar en evidencia a los grupos de izquierda que protestan por el "arboricidio" que provocan las obras de la Comunidad de Madrid pero no por las que están sustentadas en obras que gestiona el Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque no dejaba de ser una escenificación porque la autorización de la tala de estos árboles hace meses que fue concedida al Ministerio de Transportes, el concejal de Vox Fernando Martínez ha asegurado que a su partido no le importa que las obras sufran un retraso con tal de que no se eliminen estas plantas: "Hay que buscar alternativas, si se tienen que retrasar las obras, que lo hagan". Así ha concluido una breve intervención en la que de pronto se ha visto a Vox defendiendo como nadie en el pleno la protección de los árboles y el plan alternativo de transplantes.

En esta ocasión, Más Madrid, PSOE y grupo mixto han defendido, ante las acusaciones de "postureo" del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, o de "populismo arbóreo" que les ha lanzado Santiago Saura (Ciudadanos), que en el caso de las obras de Metro de Madrid en la zona de Madrid Río sí existe una "alternativa", que están en contra de las "talas indiscriminadas" y que los vecinos se quejan porque el proyecto que pretendían poner en marcha desde la Comunidad supone una modificación de la ubicación original del proyecto. "Es solo una espesa cortina de humo para tapar su política arboricida", ha lanzado el concejal de Más Madrid, José Luis Nieto.

Nueva negociación

Ortega Smith volverá a escenificar este miércoles si su rechazo a las políticas de Almeida es total y rotunda o si cabe aún algún resquicio para el acuerdo entre ambos. Tras solicitar una reunión por carta, que hicieron pública el pasado jueves, ambos dirigentes se reunirán para ver si es posible negociar la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, un proyecto que sale de la Delegación de Urbanismo de Mariano Fuentes, de Ciudadanos, y que es uno de las iniciativas que el alcalde se había propuesto aprobar antes de que finalice la legislatura.

Aunque en junio de 201 Vox votó a favor de la tramitación de este proyecto, en diciembre de 2022 se unió a la izquierda y la rechazó en contra de su postura inicial. Esta decisión ha sido muy criticada por el tejido empresarial inmobiliario de la ciudad, que según distintas fuentes, ha hecho llegar a Ortega Smith el mensaje de que dejará en el aire muchos proyectos que podrían generar hasta 4.400 empleos en el sector e inversiones por valor de 225 millones de euros.

El alcalde acude a la reunión con escepticismo pero "la mano tendida" para llegar a acuerdos en asuntos que sean de competencia municipal, pero no sobre asuntos que las exceden. Ortega Smith ha dejado claro que no podrá aprobar ·por principio" ningún proyecto que esté "impregnado" de "tintes ideológicos" de la izquierda y en los 1.700 folios que contiene este, ha asegurado, hay demasiada "ideología, perspectiva de género y agenda 2030" que, en su opinión, no benefician al desarrollo urbanístico de la ciudad. "Limpie el urbanismo de Madrid de la basura ideológica", ha sido el mensaje de cara a esa reunión del miércoles.