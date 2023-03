"Es enternecedor. Nos gusta verle nerviosito". Fuentes de la dirección del PP consideran que la referencia de Pedro Sánchez a la fotografía de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado es una muestra más de la debilidad del presidente del Gobierno. En el equipo del líder del PP creen que el Ejecutivo pasa por sus horas más bajas de la legislatura después de tener que haber rectificado la ley del 'sí es sí' con los votos de la oposición y tener en sus filas un escándalo de corrupción que parece sacado de los 90, con prostitución y drogas (el caso Mediador). Y todo esto, añaden esas fuentes, encima el Día internacional de la Mujer, que se celebra hoy. "Es un 8M para la historia", dicen con sorna.

Es la primera vez que Sánchez hace referencia a esa foto de Feijóo con el narco, después de que estos últimos días lo hiciera la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y también Unidas Podemos. "Los nervios acabarán con Sánchez. Verle perder los papeles...", apunta una persona de la dirección del grupo parlamentario.

El presidente del Gobierno ha hecho esa referencia en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso, mientras respondía a Cuca Gamarra, portavoz del PP. La dirigente conservadora le estaba presionando con los errores técnicos con la ley del 'sí es sí', que ha provocado rebajas de cárcel a delincuentes sexuales; el "borrado de las mujeres" de la 'ley trans' y el caso Mediador, por estar "implicadas mujeres prostituidas".

Vacaciones juntos

Las fotografías de Feijóo y Marcial Dorado las publicó el diario 'El País' en 2013. Son unas instantáneas de las vacaciones que el dirigente del PP pasó junto al narcotraficante en el verano de 1995. Estuvieron navegando en la ría de Vigo. La relación fue importante. Al año siguiente se fueron a Asturias juntos.

Tras la publicación de las imágenes, en 2013, Feijóo, entonces ya presidente de la Xunta de Galicia, aseguró que en 1995 no era ni siquiera militante del PP. “Si hubiese pensado que esas fotos eran un riesgo [para mi carrera], no me hubiese presentado a las elecciones [gallegas]”, declaró. La relación con Dorado no supuso, subrayó, "ni contratos con la Xunta o el Insalud [Instituto Nacional de Salud], ni financiación del PP". Feijóo fue secretario general del Servicio Gallego de Salud entre 1992 y 1996 (con Manuel Fraga de presidente en la Xunta). De 1996 a 2000 fue el presidente del Insalud.

Dorado fue detenido en noviembre del 2003 y condenado a 10 años de cárcel por narcotráfico. En 2005, a dos años de cárcel por cohecho, y años más tarde a seis por blanqueo de dinero. Se le consideró jefe de una organización que blanqueaba dinero del tráfico de drogas mediante una red con cuentas en varios paraísos fiscales. Llevó aparejada una multa de 21,5 millones de euros.