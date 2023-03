El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a la patronal que se siente con los sindicatos para pactar una negociación colectiva que reparta los beneficios de las grandes empresa con "justicia" ya que en la última década los trabajadores han perdido poder adquisitivo.

"Por eso es tan importante subir el salario mínimo o es relevante revalorizar las pensiones...y por eso exigimos también a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se los lleven solamente los de arriba, sino también los trabajadores de esas grandes empresas", ha señalado Sánchez durante la clausura de la Convención Municipal del PSOE en Andalucía donde ha presentado oficialmente el lema del partido "Defiende lo que piensas".

Un lema que defiende -ha dicho- "lo que piensa la mayoría", que es por ejemplo ser conscientes de que "un sistema de pensiones se garantiza con sueldos dignos que serán las pensiones dignas del mañana". "Necesitamos una década de políticas progresistas y una década de avances en derechos para revertir todo aquello que desmanteló la derecha", ha asegurado.

"Decían durante meses que no íbamos a ser capaces de reformar las pensiones y lo decían los que cuando gobernaron las devaluaron y las congelaron. Cuando es justo lo contrario", ha dicho Sánchez en un acto ante unas 850 personas en el que ha participado el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón.

Arropado también por las ministras de Hacienda y de Ciencia e Innovación, María Jesús Montero y Diana Morant, respectivamente, Sánchez, ha dejado claro que "hoy, mañana y siempre defenderemos la revalorización de las pensiones como mejor forma de garantizar un retiro digno".

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha defendido que "lo que piensas es lo importante" y "no importa el ruido, la crispación, la descalificación o los insultos" de los que "no tienen otra cosa que ofrecer a los ciudadanos y no pueden mostrarlo porque no conectan con demandas de la mayoría social".

Ha avisado de que las políticas "neoliberales y de recortes" del gobierno de Mariano Rajoy necesitarán de una década "de políticas progresistas" para ser revertidas, y ha incidido en que la clase media trabajadora aunque ha ganado un 10 % en salarios reales ha perdido poder adquisitivo con el incremento de un 17 % de los precios en los últimos años.

"Y por eso se tiene que sentar (la patronal) para que en la negociación colectiva los beneficios se repartan con justicia", ha recalcado.