Yolanda Díaz e Iñigo Errejón exhiben públicamente una fuerte sintonía en una semana especialmente complicada con Podemos. La candidata in pectore a las generales ha protagonizado este viernes un acto con el líder de Más País, al que ha agradecido su "ejemplo pedagógico" frente a los "ruidos" y las "presiones". Un mensaje en clave lanzado después de que el partido de Ione Belarra le amenazara con no acudir al lanzamiento electoral de Sumar a menos que accediera a cerrar ya un acuerdo de coalición.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha criticado estas maneras de hacer política y, sin citar a los morados, las ha contrapuesto a las del líder de Más País, al que ha agradecido su voluntad constructiva. "Quiero darte las gracias".

En el acto institucional organizado por el Ministerio de Trabajo, del que ha salido el informe de Precariedad y Salud mental, Díaz ha alabado el trabajo junto a Errejón, que ha hecho de este asunto una de las banderas principales de Más País. "La política es esto, va de hablar de la vida de la gente", ha comenzado la gallega, mostrando complicidad con el diputado madrileño.

"Posiciones diferentes pero complementarias"

"No va de ruidos, de fuerzas ni de presiones, va de trabajar desde posiciones diferentes pero siempre complementarias y sabiendo que tienes un reto común: mejorar el país", ha continuado Yolanda Díaz, en un dardo a las filas moradas. "Y quiero darte las gracias porque esta iniciativa va a mejorar el mundo, y sobre todo por el ejemplo pedagógico. Va de esto la res pública, no de otra cosa".

"No nos debemos confundir en tiempos de enorme incertidumbre", ha continuado la gallega, "y justamente en estos momentos la res publica tiene que estar al servicio común y quiero dar las gracias sin ningún riesgo. Yo soy valiente y no tengo miedo a los riesgos, sobre todo cuando las cosas sirven para mejorar la vida de la gente, y ahí me van a encontrar siempre", ha zanjado Díaz, en una enigmática afirmación abierta a interpretaciones.

Sólo el acercamiento de Díaz a Iñigo Errejón en momentos de turbulencias con Podemos podría ser percibido como un riesgo para el proyecto de la gallega, dada la patente animadversión del partido hacia el líder de Más País y sus crecientes presiones a Díaz para asegurar sus posiciones en las listas electorales frente al resto de actores. Si embargo, la futura candidata trata de sacudirse de estas imposiciones, marcando un camino propio y sin atender, al menos de manera directa, a los reclamos y reproches de la formación.

Tensiones con Podemos

Las tensiones con Podemos no paran de aumentar en los últimos días, después de que trataran de marcar la fórmula electoral, los tiempos para el acuerdo y de que le pidieran apoyo en campaña en lugares especialmente complicados para la dirigente gallega.

No ha sido el único mensaje que ha dejado para el partido: Díaz también ha aclarado que "estaban invitadas todas las formaciones políticas", respondiendo así a las declaraciones de la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, que en una entrevista este viernes en RNE aseguró que Podemos no había sido invitado a la cita de este viernes. Al encuentro han acudido diputados regionales de Más Madrid como Javier Padilla o Eduardo Fernández Rubiño. Fuentes del equipo de Díaz advierten de que la invitación se ha elevado al grupo parlamentario.

"Da gusto trabajar"

Las alabanzas han sido bidireccionales, e Iñigo Errejón también se ha mostrado especialmente satisfecho con el trabajo realizado con Yolanda Díaz. "Más que de una negociación fue de un acuerdo", ha señalado el dirigente, en relación al acuerdo que alcanzaron hace ahora un año para presentar este informe.

El líder de Más País ha ensalzado la voluntad de entendimiento de la vicepresidenta, destacando que "no pasa con todos los ministerios de este gobierno, pero con este ministerio da gusto trabajar". "No ha cumplido a regañadientes, sino con entusiasmo, voluntad, diligencia, dejando trabajar y dando herramientas a quienes saben", ha apuntado, antes de destacar el "trabajo extraordinariamente importante en términos políticos".