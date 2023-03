La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, entre otras autoridades, se han reunido con el papa Francisco en el Vaticano: "Nos ha pedido sobre todo que dejáramos de hablar tanto del pasado", ha asegurado Ayuso, tras su audiencia, a la que también ha acudido el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro. El motivo del encuentro han sido las celebraciones del año jubilar de San Isidro, patrón de Madrid.

Tras la audiencia, Ayuso también ha asegurado que, en su conversación con el Papa argentino, no se ha tocado el tema de las polémicas sobre la colonización de América o el asunto del Valle de los Caídos. No se ha hablado “de política ni me ha arrogado competencias que no son mías”, ha dicho, al adelantar, aun así, que unas nuevas medidas “protegerán los símbolos religiosos de todas las iglesias”. Por su parte, el Papa ha recomendado pensar “especialmente en el pueblo, por delante de las ideologías, con lo que coincido totalmente. Hay que gobernar en base a unos principios, unos valores, una forma de ver la vida, pero nunca en base a ideologías que al final hacer es hacer una gestión cuadricula”, ha añadido.

El Pontífice, según Almeida, “ha transmitido que unidad no quiere decir uniformidad, pero sí que actuemos siempre poniéndoles en el centro a las personas (…) incluso por encima de las ideologías”. El alcalde también ha explicado que le entregó a Francisco una serie de regalo, como una botella de agua de San Isidro, un medallón del santo, libros conmemorativos, y la camiseta de los tres equipos de Madrid (Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano).

"Matad a la izquierda"

Sobre el mensaje en el que la presidenta madrileña pedía a sus parlamentarios autonómicos que "matasen a la izquierda", Ayuso ha optado por quitarle hierro y ha desmentido que lo enviara a un chat. “Ese tipo de declaraciones, evidentemente, no se hacen en público ni en grupo”, ha afirmado. Según el diario 'El País', Ayuso había escrito que “la izquierda está acabada (...) Matadlos".

“Fue una conversación entre dos y me gustaría ver los WhatsApps de todo el mundo cuando hablan con una persona. (…) Creo que todos hablamos de la misma manera entre dos, con personas de confianza, y mucho peor. Yo creo que es una polémica ficticia”, ha dicho. Dicho esto, Ayuso sí ha asegurado que quería transmitir a los diputados “que no dejen pasar ni una, después de semanas difíciles en el parlamento y de muchos problemas de gestión por parte del gobierno en Madrid".