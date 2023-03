Tranquilidad en el cuartel general de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP vivió con resignación la primera jornada de la moción de censura, un debate que desde el primer momento rechazó por considerarlo un regalo para Pedro Sánchez. Lo que no se sabía hasta este martes es cómo lo aprovecharía el resto del Gobierno y sí, también lo aprovechó, según el PP. “Sánchez le ha dejado margen a Yolanda Díaz para venderse. Los dos han usado el escaparate para sacar pecho por su acción de Gobierno, coser las heridas y defender su alianza de izquierdas cara a las próximas generales… Ha sido un desastre”, afirmó un diputado de la dirección del partido.

Según Gamarra, Díaz usó su intervención "para intentar deslumbrar, especialmente a Pablo Iglesias y a una parte de Podemos”

En la sede de Génova creen que Santiago Abascal se arrepiente de haber presentado la moción de censura. “Estamos tranquilos porque no nos llega ni un solo mensaje en el sentido de que los nuestros [los votantes de derechas] hayan visto en la moción nada especial que les lleve a cambiar el PP por Vox… Todo lo que ha rodeado el asunto, también la publicación del discurso de [Ramón] Tamames, ha sido como un chiste”, señalan fuentes de la dirección. En la cúpula consideran que el choque PSOE-Vox les ha permitido ocupar "mejor todavía el centro".

Feijóo, desde que el 13 de diciembre anunciara que lo más probable es que sus diputados optaran por la abstención, como así harán este miércoles, ha intentado hablar lo mínimo de la moción de censura. Ya dejó claro que no la veía y le llegó a decir a Tamames que no tendría que haber aceptado la propuesta de ser el candidato, sabiendo que la aritmética parlamentaria conduce al fracaso. “Si fueras mi padre, no te dejaría hacer esto”, le soltó en una conversación privada, según contó el líder del PP.

El presidente de los populares, sin escaño en el Congreso de los Diputados, no quiso ir a la Cámara baja como oyente, algo que podría haber hecho. El político gallego acudió a una reunión con embajadores en España de los Veintisiete. El encuentro se produjo en la legación de Suecia y se cerró hace varios días. Este miércoles, cuando los parlamentarios votarán y Vox perderá la moción, Feijóo estará camino de Bruselas. Hace días que solicitó una reunión a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conservadora, como él. Ha aprovechado que el jueves hay una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) antes del Consejo Europeo para colocarse la víspera una cita con la que poner tierra de por medio con el Congreso.

El PP, que votó 'no' en la primera moción de Vox, en octubre del 2020, ha defendido su cambio a la abstención porque sus electores no entenderían una negativa después de que Sánchez haya derogado la sedición, haya reformado la malversación, haya tardado más de tres meses en admitir los errores de la ley del 'sí es sí' y haya tenido que pedir a un diputado canario su acta por corrupción (caso Mediador). En el Gobierno y en los partidos de coalición, sin embargo, ven el cambio a que Feijóo ya está pensando en el 28 de mayo y en los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. Tras ese paso por las urnas, el PP intentará obtener el máximo poder posible y, en los gobiernos en los que no llegue por sí solo, tendrá que apoyarse en Vox, algo que Feijóo ya ha asumido. "Lo que va a hacer con esta abstención es un pago en diferido, como se lleva en casa", lanzó Sánchez en su primera intervención. El jefe del Ejecutivo se refería indirectamente al finiquito que el PP le pagó a su exgerente Luis Bárcenas, condenado por corrupción. Y remachó: "Tengan cuidado, este negocio es de los que dejan mancha. Más pronto que tarde la ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago en diferido para saldar deudas".