Pedro Sánchez no se ha andado con medias tintas en los primeros compases de su intervención y calificó de "show parlamentario" el debate de la moción de censura que calificó de "estrambótica". El presidente del Gobierno ha tomado la palabra inmediatamente después de que Santiago Abascal presentara la moción, antes del discurso de Ramón Tamames, valiéndose de la prerrogativa del Ejecutivo en el debate, que le permite intervenir en cualquier momento. Y en pocos minutos ha entrado de lleno en el interés de Moncloa por ligar al PP y Vox, de cara a los pactos electores después de las autonómicas y municipales del 28M y a las próximas generales. "Todas las derechas comparten la misma visión". Solo que Vox, dijo, aporta, un "plus de brutalidad a quien no puede defenderse".

Abascal, en un tono muy ideológico, ha sido fiel a todas los planteamientos recurrentes de la extrema derecha. Ligó la inmigración irregular con la delincuencia o cuestionó las políticas contra la violencia de género. Y esta intervención "furiosa" ha sido unas de las críticas que le ha echado en cara el jefe Ejecutivo, que recordó la defensa de Vox de los "antivacunas" y le recriminó que no hayan hecho una sola propuesta sanitaria, durante la pandemia, y de ningún otro tipo a lo largo de la legislatura. "Suba la tribuna y mencione un solo logro de su partido", le retó. "No puede porque no existe". En directo | Sánchez carga contra Abascal: "Vox y el PP no son el futuro que merece España" "En las calles agitación, en el Parlamento, bronca, dos mociones de censura estériles y el único objetivo de sembrar odio en todas partes". Así resumió Sánchez la aportación de la ultraderecha. "Es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor", defendió. Según el presidente, Vox y el PP mantienen la "misma ficción" de que este es un Gobierno "ilegítimo". Viven en la "distopía" de que el "apocalipsis ya está aquí". Con ustedes, en referencia a un Ejecutivo de ambos partidos, no habría sido posible la rebaja de la factura de la luz que se ha logrado con la excepción ibérica. Y, qué habría pasado frente a la invasión de Putin de Ucrania, preguntó si hubiera un Gobierno de PP y Vox, señaló para destacar las posiciones prorusas de Abascal y le hecho de que todas las encuestas apunten a que Alberto Núñez Feijóo solo puede llegar a la Moncloa con el respaldo de la ultraderecha. "La España que hemos sido, una España líder, no hubiera sido posible", sostuvo. "¿Se imaginan que Vox hubiera sido el partido gobernando cuando Putin invadió Ucrania? ¿Habría borrado, señor Abascal, sus tuits que alababan al presidente ruso?" Del "glutamato de la derecha" al no aplauso de Tamames: los mejores vídeos de la moción de censura Pero parte de su discurso se ha centrado también en 'vender' su gestión. "Quieren acabar con un gobierno progresista, que está llevando al BOE medidas radicalmente distintas al atropello que hizo el PP en la anterior crisis". "Están en contra de que haya 90.000 sanitarios más, de que se ha aumentado el SMI, del que son beneficiarias sobre todos las mujeres, de la reforma laboral, del ingreso mínimo vital, de todo eso están en contra". "Todas estas políticas sirven a la clase media y trabajadora de este país, y todas estas medidas alientan su moción de censura, es lo que aspira a destruir". Sánchez ha acabado con un nuevo llamamiento al PP, que se abstendrá en la votación final, a pesar de que la anterior moción de censura de la legislatura, la que Vox presentó en octubre de 2020, votó en contra. "Son tan responsables como usted del inmenso daño que hace esta delirante debate".