Por las dificultades del buen gobierno, por las malas rachas personales, por las relaciones de pareja, por los hijos y las familias, por la salud, por las preocupaciones personales que afectan al trabajo, la desazón o el nerviosismo por hitos personales y profesionales. Por todo eso y alguna cosa más que preocupa a los diputados autonómicos rezan cada jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid dos pastores protestantes que suben a la tribuna de invitados y observan en silencio lo que allí se dice sin escuchar demasiado. Están concentrados en su oración, dicen.

Paco Sánchez, 65 años, y Manuel Cerezo, 67 años, son el presidente y secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid y llevan repitiendo estas plegarias sobre los escaños de sus señorías desde los años de gobierno de Cristina Cifuentes. ¿Pero hay diputados protestantes en la Asamblea? Lo hubo, sí, uno, hace tiempo, explica Cerezo, pero en la legislatura que ya acaba creen que ninguno. Pero eso no les condiciona: "Venimos a orar por todos, y oramos por sus familias, por sus relaciones con otras personas. Porque todas esas cosas les afectan e influyen, tienen una responsabilidad muy importante y si lo están llevando mal en su casa, al final aquí también se nota". Y oran por los de derecha y por los de izquierda, aunque estos últimos, reconocen, no les hacen mucho caso de momento.

Referencia bíblica

Acuden físicamente porque sugieren que en todo lugar hay "actividad espiritual" y hacerlo in situ da "un plus" a su oración. La realidad es que la Biblia les exhorta a ello. Carta del apóstol Pablo a Timoteo (1a Timoteo 2:2-3): "Exhorto, pues, ante todo, a que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia (reyes, presidentes, gobernantes y magistrados) para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad". Si se avanza en los versículos de la carta, también se puede leer que las mujeres deben vestir con decoro y permanecer en silencio sin ejercer dominio alguno sobre el hombre.

Sánchez y Cerezo empezaron rodeando la Asamblea, oraban mientras caminaba, pero ahora entran en invitados por los miembros de la Mesa, cada semana por el representante de un grupo distinto: Vox, PP o PSOE. Más Madrid les evita y Unidas Podemos, hubo un tiempo en que les invitaba, pero eran otros tiempos, aquellos en los que José Manuel López era portavoz del grupo, antes de que implosionaran las guerras internas en la formación. Él era más de “la cosa ecuménica”, dicen en su formación. Ahora no tienen representación en la Mesa.

Crecimiento protestante en España

Estos dos pastores representan a una religión minoritaria en España pero que no ha dejado de crecer desde comienzos del milenio. Según los datos de Ferede, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España que agrupa a la gran mayoría de las Iglesias Evangélicas del Estado Español, en 2004 había menos de mil parroquias evangélicas inscritas en en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, pero 20 años después, esa cifra se ha triplicado, ahora hay 3.300 congregaciones inscritas. La causa principal, explican, está en "el impulso de la migración latinoamericana, africana y rumana" de la primera década del milenio. " Ese crecimiento no ha cesado, pero se ha ralentizado", señalan fuentes de la Federación.

Relación con diputados

A Cerezo y Sánchez les paran por los pasillos de la Asamblea, los diputados les saludan, pero es cierto que las conversaciones más extensas y en las que se percibe una mayor sintonía personal es con aquellos que representan las siglas de Vox y PP. Los pastores reconocen que tienen una agenda más conservadora pero buscan buena relación con todos: "Oramos por todos, desde los partidos más pequeños hasta los más grandes, por los representantes de un partido y por el de otro. Nuestro afán por decir es bendecir a la persona indistintamente de su sesgo político o de su credo religioso".

Rezar por los demás es libre, pero no necesariamente el beneficiario de esas oraciones les responde. "Oramos por cada uno de los portavoces", dicen. Efectivamente, cuando el socialista Juan Lobato se cruza con ellos, para y les saluda educadamente. El popular Pedro Muñoz Abrines, viendo que están de charleta con otro diputado de su mismo partido, incluso debate con ellos e intenta explicarles su postura respecto a algunos aspectos de leyes que no comparten. Intenta explicarles que no procede una derogación total de la ley trans regional. Cuando pasan por su lado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, solo se percibe una sonrisa en las dos partes con un tímido hola. La formación progresista no quiere invitarles y lo mismo ocurre con los de Unidas Podemos, cuyas fuentes reconocen que no tienen especial interés.

Aunque Madrid es la segunda comunidad autónoma con mayor número de lugares de culto evangélico, 780 frente a los 915 de Barcelona, seguidos por Andalucía (678) y Comunidad Valenciana (459), según el Observatorio del Pluralismo Religioso, lo cierto es que en España la cifra de españoles que se declaran protestantes es muy baja, apenas el 2% en 2018 en los datos registrados por el Observatorio partiendo de encuestas del CIS. Esto se traduce en apenas 1,5 millones de fieles que asisten regularmente a las parroquias. Muy lejos del 59% de los españoles que en 2021 se declaraban católicos (no necesariamente practicantes).

Habitual en el Capitolio

Explican fuentes que conocen bien el proceder de los pastores evangélicos, que en España este tipo de acciones sorprenden pero son muy habituales, por ejemplo, en el Capitolio, en Washington, o en instituciones políticas de sociedades anglosajonas, donde el protestantismo está más extendido. No deja de ser, en el fondo, una forma de hacer lobbying cristiano, dejarse ver y estar al tanto de los movimientos legislativos para levantar la mano si alguna iniciativa les afecta. Pero también los partidos, aunque especialmente los más conservadores, pueden encontrar en ellos, justo en estos momentos preelectorales, una vía para llegar a un electorado al que de otra manera quizás no alcancen.

Tanto Sánchez como Cerezo explican que, entre sus oraciones, incluyen también peticiones que les hacen llegar los propios diputados. En el último pleno, la diputada popular Paloma Adrados fue recibida con el hemiciclo en pie y una larga ovación. Quiso venir a despedirse de la Asamblea tras haber sufrido un ictus el pasado mes de noviembre. Tuvo un muy mal pronóstico pero lo ha superado con creces. "Nos pidieron que rezáramos por ella, y por supuesto lo hemos hecho", cuentan en los pasillos de la cámara regional. Ese mismo día, ajena a esto de las oraciones, la portavoz de uno de los partidos que no invitan a estos dos pastores a la tribuna, comentaba que lo importante para que Adrados se encontrara hoy tan bien es que la ambulancia llegara con tanta rapidez y pudieran atenderla de urgencia allí mismo.

Ahora que la Asamblea ha cerrado sus puertas hasta septiembre, los dos representantes de la Iglesia evangélica tienen en mente estudiar la manera de repetir esta operación en el Congreso, que sus señorías nacionales, entienden, también necesitan quien rece por sus almas.