Cinco años después, la 'exconsellera' catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha vuelto a España. Lo ha hecho este martes a través de la frontera de Perpiñán y sin entregarse a las autoridades. Ponsatí tiene en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum del 1 de octubre, aunque también tiene inmunidad europarlamentaria cautelar concedida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La noticia ha sido avanzada por la ACN y confirmada por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

En una rueda de prensa al Colegio de Periodistas celebrada esta misma tarde, Ponsatí ha asegurado que no hará "ningún pacto con el Estado" y que su intención es "denunciar la vulneración sistemática de derechos". También ha explicado que seguirá como miembro del Parlamento Europeo y que, con su inmunidad europea, considera que una detención sería "ilegal". "Si me detienen, tendrán que atender a las consecuencias. Agotaré todas las vías legales y mantendré mis derechos ante los tribunales europeos", ha zanjado.

El movimiento de la eurodiputada de Junts se produce unos meses después de la reforma del Código Penal -con la derogación de la sedición-, y también de que el juez instructor Pablo Llarena emitiera un nuevo auto en el que solo le imputaba desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel. Igual pasó con la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En cambio, en el caso de sus compañeros de escaño europeo, Carles Puigdemont y Toni Comín, así como en el del 'exconseller' Lluís Puig, Llarena mantuvo el delito de malversación.

En el auto en el que confirmaba el procesamiento de Puigdemont por desobediencia y malversación y de Ponsatí solo por el primer delito, Llarena ya respondía a la ‘exconsellera’, ahora solo procesada por desobediencia, que no puede suspender la órden de detención nacional que pesa sobre ella, porque "el procedimiento está paralizado por su actuación obstativa" y ello obliga a "agotar los mecanismos legalmente dispuestos para superar la ocultación de cualquier encausado por responsabilidad penal", como es ordenar su arresto.

El pasado mes de enero, Ponsatí ya avisó que volvería "lo antes posible" a Catalunya y que no se presentaría ante las autoridades, al no reconocer la jurisdicción de Llarena. "Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos", aseguró entonces.

Junts ve su vuelta como una "confrontación inteligente"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha hecho público un video en el que muestra "todo el apoyo" a Ponsatí y ha considerado esta decisión como un ejemplo de "confrontación inteligente" del soberanismo respecto al Estado. "La consellera no ha cometido ningún delito, el referéndum fue legítimo y con todas las garantías y nadie ha de ser perseguido por haber puesto las urnas", ha afirmado Turull, que ha reclamado al Estado que no emprenda ninguna actuación que limite la libertad de Ponsatí. "Si España quiere ser una democracia plena, ahora tiene la oportunidad", ha añadido. Y ha reclamado que se mantenga la inmunidad de la eurodiputada y exconsellera y no sea detenida.

Ponsatí fue nombrada 'consellera' del Govern de Carles Puigdemont pocos meses antes del 1 de octubre y se le encomendó la carpeta de 'Educació', encargada de abrir los colegios para usarlos como centros de votación. Tras la DUI, Ponsatí se marchó a Bélgica, donde recibió la primera euroorden por rebelión. Más tarde, se mudó a Escocia donde recibió la segunda y tercera euroorden, cursada ya por el delito de sedición, con una pena de hasta 10 años de cárcel. Finalmente, tras ser escogida como eurodiputada, el tribunal de Edimburgo consideró que ya no estaba bajo su jurisdicción y dio por finalizado el proceso.

En estos momentos estaba pendiente de los tribunales belgas, que continúan a la espera de los tribunales europeos para abordar una eventual cuarta euroorden contra los líderes independentistas fuera del Estado.