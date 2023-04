La Fiscalía General del Estado ve "prematuro" posicionarse acerca de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', porque aún no ha terminado el trabajo del legislador, y ha avanzado que, una vez aprobada, se aplicará la norma, aunque "si es necesario establecer criterios interpretativos se hará", como se ha hecho con la revisión de las sentencias en aplicación de esa ley hasta ahora.

Así lo ha trasladado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en declaraciones a los medios durante una visita a la Ciudad de la Justicia de Vigo.

García Ortiz ha subrayado que aún queda un trámite parlamentario pero, en el momento en que se apruebe la reforma de la ley, "la Fiscalía hará lo que ha hecho siempre, aplicar la norma". Con respecto a la posible fijación de criterios interpretativos, ha señalado que se hará en caso de ser "necesario".

Según ha recordado, así se ha hecho con la revisión de sentencias "procurando (...) en todos los juzgados, en todos los tribunales, cualquiera que fuera la instancia, la menor impunidad posible de los agresores sexuales". "Eso es lo que haremos", ha zanjado.

Con respecto a las modificaciones de la norma, ha afirmado que es "prematuro" hacer consideraciones y ha incidido en la importancia del período posterior a la aprobación, que debe ser de "estudio, reflexión" para ver qué consecuencias puede tener la aplicación de la nueva norma. "No se puede hacer o no se debe hacer desde la Fiscalía, desde el punto de vista técnico, ningún planteamiento apresurado", ha concluido.

Posible huelga de fiscales

Por otra parte, cuestionado acerca de la posible convocatoria de huelga por parte de los fiscales en España, Álvaro García Ortiz ha aseverado que "no conviene elucubrar sobre lo que todavía no ha pasado". En todo caso, ha añadido, "no le corresponde a la Fiscalía General del Estado manifestar su opinión" acerca de esta cuestión.

"El futuro ya vendrá y ya veremos como viene. De momento, sería hablar del futuro, y de algo que todavía no existe", ha reiterado.