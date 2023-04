El rapero Cecilio G agredió a la candidata de Vox en Lloret de Mar, Coque Hernando, este domingo en plena celebración de Sant Jordi. Según informa el diario 'ABC', durante la celebración por el día del libro en la localidad gerundense de Lloret del Mar, el rapero atacó la caseta de Vox en la que se encontraban la candidata a la alcaldía, Coque Hernando, y su equipo repartiendo papeletas de propaganda. El altercado se inició cuando la novia del cantante comenzó a gritar a los integrantes de Vox diciendo que "los inmigrantes existen y los homosexuales también". Además, la chica comenzó a golpear la carpa y a insultar a los presentes de manera repetida.

El tío es mago levanta la bandera y cuando la baja aparece Cecilio G https://t.co/ld12qjQgNa — nover (@HalbaroPorros) 23 de abril de 2023

Cecilio G, primero intentó separar a su novia a la vez que grababa todo lo que estaba ocurriendo, pero enseguida se sumó a insultar y a golpear a los miembros del partido, entre ellos a Hernando, que intentaba poner distancia entre el rapero y un componente de su equipo. "No tengo ningún problema con vuestro partido hermoso", empezaba irónico grabando el rapero para posteriormente enfrentarse con uno: "Tu madre se está follando a un negro y a mí me llamas ridículo, hijadepu... Eres una puta del Estado. Eres una 'bitch', no miras por nadie", para acabar peleándose abiertamente con un miembro del equipo de Hernando. Finalmente se marchó mientras le gritaban que iba a recibir una demanda para luego volver y llamar "maricón" a un miembro del equipo y estos pedían a gritos que se llamara a la policía, según informa ABC.

Joan Cecília Ruiz (Barcelona, 14 de març de 1994), conocido como Cecilio G o Ceci, es un cantante englobado en la música trap que ha colaborado con Dora Black, El Coleta, Kidd Keo y Mala Rodríguez. En su trayectoria llama la atención la cantidad de conflictos y altercados en los que ha participado. Sse le conoce como el Punki Negro o Cecilio Godzilla, cuyas canciones más resaltadas son 'Million Dollar Baby', 'Animals' o 'From Darkness With Love'.

En 2013 fue condenado por un delito de robo con fuerza y en verano de 2018 ingresó dos meses en prisión por condenado por un delito de amenazas. El año pasado, los Mossos d'Esquadra le detuvieron en el festival Sónar de Barcelona después de enfrentarse con los miembros de seguridad del evento.