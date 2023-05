El órgano de gobierno de los jueces valorará el miércoles en Pleno Extraordinario, a petición de cinco vocales del bloque conservador, la propuesta de Justicia sobre adecuación de retribuciones a los jueces y magistrados que ha sido pactada con todas las asociaciones menos con la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.

El debate se produce, en todo caso, un día después de la firma del acuerdo que tiene previsto celebrarse este martes. La convocatoria del Pleno venía obligada al ser cinco los vocales que la solicitaban, en concreto Enrique lucas, José María Macías, Carmen Llombart, José Antonio Balletero y Gerardo Martínez Tristán.

Estos cinco vocales registraron el pasado viernes día 19 un escrito solicitando la reunión, por lo que el presidente Rafael Mozo ha acordado convocarla y dejar sin efecto el Pleno ordinario previsto para un día después, cuyo orden del día se incorpora a la reunión del miércoles. “con la consiguiente minoración del gasto que de ello se deriva”.

Las razones de la APM

La asociación mayoritaria explicó el pasado viernes en un extenso escrito las razones por las que se desvincula del acuerdo, que contempla una subida de 450 euros al mes que se aplicará a toda la carrera judicial y fiscal-- porque lo considera "insuficiente, indigno e inaceptable" y, a su juicio, "va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces". No contempla, sin embargo, volver a retomar la amenaza de huelga que había sido inicialmente convocada por la mayoría de organizaciones y que la oferta de Pilar Llop ha logrado conjurar.

Por ello, la firma de mañana se llevará a cabo con seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales. El acuerdo que se rubrique afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los asociados de la APM. Las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo han renunciado a ella tras acceder a la oferta del Ministerio.

Según los cálculos de la asociación, los 46,7 millones de euros que contempla el acuerdo con Justicia no se traducirían en 450 euros al mes. En este sentido, ha explicado que al prorratear los pagos la subida se quedaría entre unos 377 euros y unos 385 euros al mes que se van a satisfacer en tres plazos. "Si a estas cantidades les aplicamos una retención", ha apuntado la APM, las cuentas serían otras: unos 210 euros que ha calificado como "las 30 monedas de plata".

"Estas son las razones que impiden a la Asociación Profesional de la Magistratura firmar este acuerdo; después de 20 años esperando la convocatoria de la Mesa de Retribuciones, la mera convocatoria no puede satisfacernos; la raquítica subida del 6,5% nos parece indignante, humillante y un insulto", señalaba en su comunicado.

Aunque seis de las siete asociaciones han accedido a la propuesta, solo dos de ellas --Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ambas de corte progresista-- se han mostrado satisfechas con la oferta. Las otras cuatro --Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- han asegurado que "la propuesta no es en absoluto satisfactoria", que no colma sus "legítimas reivindicaciones económicas y que no atiende las "necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan".

Funcionaros, en huelga indefinida

Por otra parte, los sindicatos de funcionarios de Justicia comienzan este lunes una huelga indefinida que afectará a toda su jornada, tras un mes de protestas puntuales, también en demanda de salario. El pasado jueves hicieron balance de este primer mes de movilizaciones, que según sus datos ha provocado la suspensión y aplazamiento de 500.000 juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales.

"A pesar del grave deterioro que esto ha causado en los ciudadanos, el Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad de sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales del colectivo de funcionarios, que supone el 93 por ciento de la plantilla", señalaban en una nota, reiterando su anuncio de huelga indefinida, que evidenciarán especialmente el próximo día 25 con una manifestación en Madrid.

Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros al mes. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto complemento general del puesto, una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales, lo que permitirá elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen, así como la negociación del contenido de las leyes de eficiencia que están llamadas a transformar la Administración de Justicia.

Los colegios de Abogados, como el de Málaga este lunes, vienen solicitando al Ministerio que busque una solución pronto para todo el territorio nacional. "Es incomprensible que el Ministerio de Justicia no esté trabajando ya en poner sobre la mesa una solución. Con la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia ya vimos ralentizados todos los procedimientos y ahora le sumamos esta otra huelga", señalan los abogados malagueños en su comunicado.