Yolanda Díaz se estrenó en campaña en Andalucía con un mitin en Sevilla y otro que celebrará esta tarde en Málaga. La vicepresidenta acude a dos plazas donde la izquierda ha llegado a acuerdos muy amplios en candidaturas que incluyen a IU, Podemos y Más País, junto a otras fuerzas como Equo. Un modelo de alianzas que es el objetivo de su proyecto político Sumar y una forma de escenificar esa unidad cuando Podemos aún no ha despejado cuál será su papel en esa candidatura para las generales. Su aviso fue claro, hay que movilizar desde la unidad porque “todo pende un hilo”. El acto político trató de ser boicoteado por varias feministas contra la ley 'trans' que ya intentaron reventar el mitin de Ione Belarra días atrás en Sevilla.

En Sevilla las numerosas encuestas publicadas aseguran que hay un empate técnico entre PSOE y PP y que la alcaldía dependerá de las alianzas de estos partidos. Los datos alertan además de que Con Andalucía, la candidatura más amplia de la izquierda, puede obtener peor resultado que Vox, que los sondeos dicen que puede pasar de los dos ediles actuales a tres. Ese crecimiento de la extrema derecha daría la alcadía al PP y desalojaría al PSOE. La única izquierda que ha quedado al margen de la alianza en Sevilla es Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, que pelea por entrar en el ayuntamiento de forma autónoma. Si ese edil de Adelante no sale, los restos podrían dar ese tercer edil a Vox, confirmándose el daño de acudir divididos a las urnas. “Es para que una parte de la izquierda se lo haga mirar”, señalaban antes del mitin dirigentes de IU en Andalucía.

El "efecto Bonilla"

El mensaje de Yolanda Díaz, que acompañó a Susana Hornillo (Podemos), que encabeza la candidatura, y al número dos de la lista, Ismael Sánchez (IU), trató de movilizar el voto de la izquierda en un barrio obrero, en el Parque de San Jerónimo. “Las encuestas dicen que todo pende de un hilo pero el hilo se llama Susana Hornillo, porque si no gana ella va a ganar la extrema derecha”, advirtió la líder de Sumar. Tras arremeter contra el bipartidismo y denunciar que PSOE y PP practican las mismas políticas si no hay alianzas a la izquierda socialista su mensaje fue firme: “Votad para que quienes quieren destruirlo todo no lo consigna”.

La izquierda calcula que una primera parte de la campaña ha estado monopolizada por el tema de la inclusión de condenados por terrorismo en las listas de Bildu y que “ese ruido nacional” ha servido a la derecha para movilizar al máximo a su electorado. Creen que los cinco días de campaña que quedan por delante serán decisivos para conseguir la movilización de la izquierda y que se juegan todo en este tramo final.

“El único efecto Bonilla es la devastación que está produciendo en Doñana”, aseguró Díaz elevando el tono con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP). “Efecto Bonilla es un gobernante que en tiempos de emergencia climática dice que prefiere regar los campos de golf”, señaló, criticando lo que consideró una “indecencia”. La izquierda apela a la emergencia climática y denuncia la polémica proposición de ley que amplía el regadío en Doñana para tratar de erosionar al PP andaluz. Ni una palabra del proyecto de 300 villas de lujo en Trebujena, frente a Doñana, que promovió un alcalde de IU., “No hay un PP bueno y uno malo”, afirmó Díaz, equiparando a Moreno con Isabel Díaz Ayuso y su propuesta de poner macetas en los balcones de Madrid para luchar contra el cambio climático.

Cortes de luz

Los candidatos de la izquierda en Sevilla sacaron pecho por los logros de Unidas Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente de IU Ismael Sánchez pidió que la candidata de Vox en Sevilla deje de “estigmatizar” a los barrios obreros y la llamó “fascista". “Qué orgulloso estaría de nosotros Julio Anguita, el de programa, programa, programa pero también unidad, unidad, unidad”, señaló el número dos de la lista tras presumir de que la de Sevilla es la lista de izquierdas con más formaciones políticas, ocho en total.

La candidata de Con Andalucía, Susana Hornillo, de Podemos, advirtió contra la desmovilización y alertó contra los mensajes que dicen que todo será igual y que “a lo mismo si votas o a qué votas”. Su mensaje fue para esta “otra Sevilla”, “no tan famosa”: “La Sevilla desconocida de la desigualdad, la precariedad laboral y los cortes de luz, de la que no se habla”. Los barrios más pobres de la ciudad tienen un problema con los cortes de suministro eléctrico y Endesa es diana de la izquierda en esta campaña por no acometer las obras necesarias para acabar con los apagones, que la compañía eléctrica achaca a problemas como los cultivos de marihuana o los enganches ilegales.