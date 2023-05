"¿Por qué dicen que no existen las mayorías absolutas? No voy a perder ni un minuto en explicar cuál no es mi objetivo". Así ha esquivado el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, el debato sobre si pactaría con Vox para llegar a la Moncloa, si las dos formaciones suman tras las elecciones anticipadas de julio. Lo ha hecho durante la reunión anual del Cercle de Economia que se celebra estos días en el Hotel W de Barcelona, en la que ha sido la primera visita de Feijóo a Cataluña después de las elecciones del domingo.

Ante las preguntas de los asistentes, Feijóo se ha aferrado a las mayorías absolutas que los populares han conseguido en Madrid o en la Rioja, además de las últimas que consiguieron en Andalucía o la que él mismo consiguió en Galicia en 2020, para rechazar que no pueda pasar lo mismo en las próximas elecciones generales. "Mi objetivo es que haya un gobierno con una mayoría suficiente para hacer las reformas que necesita el país", ha defendido, añadiendo también que tendrá "amplitud de mirar para llamare al PSOE y a los partidos reformistas para intentar consensuarlas". En su primer acto público tras de las elecciones municipales del domingo y de la convocatoria anticipada de generales para el 23 de julio, Feijóo también ha aprovechado para criticar el adelanto electoral y ha hecho una llamada a la "responsabilidad" de los ciudadanos para evitar una abstención importante ante el "éxodo vacacional" y las altas temperaturas que se registran en verano en España. "Ni 12 horas después de conocer los resultados de unas elecciones, se han convocado otras. Para esto se podrían haber convocada juntas, como pedimos. Los ciudadanos se habrían ahorrado mucho tiempo, centenares de millones y incomodidades", ha señalado el líder de los populares. El PP en Cataluña Feijóo también ha querido dejar constancia de que su primer acto tras la convocatoria de elecciones haya sido en Cataluña, y ha reprochado a Pedro Sánchez que haya anulado su participación en la reunión del Cercle de Economía. "Un líder no debe esconderse, debe afrontar compromisos y dar la cara siempre", ha defendido Feijóo, tras ser alagado en la presentación de su conferencia por el presidente del Cercle, Jaume Guardiola, que le ha agradecido su presencia y ha avisado que la próxima visita la puede hacer ya "como presidente". Sobre los resultados electorales en Cataluña, Feijóo ha celebrado que los populares hayan "triplicado la representación", pero ha dejado claro que no se da por "satisfecho" y que el objetivo es ser "un partido de gobierno en Cataluña y que conecte con la sociedad catalana". "No aspiro que el PP sea testimonial", ha avisado, tras prometer seguir "trabajando" para conseguir revertirlo y para hacer "política útil". Hasta el Hotel Vela de la capital catalana, se ha desplazado una amplia representación de los populares catalanes, entre ellos el presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, el secretario general, Santi Rodríguez, o el cabeza de lista en Barcelona y ahora ya concejal electo, Daniel Sirera.