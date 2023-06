La Audiencia Nacional ha sacado de la pieza 9 del caso Púnica, sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011, a Francisco Lobo Montalbán, un ex alto cargo del primer Gobierno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que fue cesado a raíz de su imputación. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección cuarta de la Sala de lo Penal admite el recurso de apelación que interpuso contra la decisión del juez de Púnica de mantenerle en este procedimiento, del que ya quedaron fuera los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Francisco Lobo fue imputado por su vinculación con la empresa "El Laboratorio de Almagro 36", que, según el auto del juez, "habría participado de alguna manera en la licitación y/o ejecución de un contrato público de la Comunidad de Madrid, el cual fue adjudicado tan solo dos meses antes de las elecciones Autonómicas y Municipales del año 2011”.

Ahora, la Sala, al revisar ese auto del juez Manuel García Castellón, entiende que no constan "indicios suficientes de la comisión de delito alguno" por parte del que fuera secretario general técnico de la Consejería de Sanidad hasta su cese. "A los efectos de explicar el motivo de la citada decisión, debe precisarse que no ha resultado fácil al tribunal ni la lectura del extenso auto, ni su entendimiento ni, sobre todo, en este caso en concreto, conocer cual ha sido el elemento determinante de la inclusión del recurrente en las presentes actuaciones", observan los magistrados.

Y es que, si bien la actuación del recurrente aparece relacionada con la mercantil “El laboratorio de Almagro 36", "el recurrente o la indicada entidad, salvo error u omisión, aparecen en contadas excepciones". En el auto impugnado, al indicar el juez el porqué de su imputación no se consigue determinar si el contenido de las manifestaciones que contiene es del instructor o del fiscal, "si bien, el hecho de que estén entrecomilladas, parece dar a entender que el parecer que refleja no es del juez, sino del fiscal", concluye la Sala.

Lo mismo sucede, indica la Sala, cuando el magistrado explica la razón de la investigación por parte de la UCO, "sin que tampoco se desprenda con claridad si las conclusiones son del instructor judicial o de la policía, aunque teniendo en cuenta que el texto aparece igualmente entrecomillado, parece dar a entender que las conclusiones sobre su implicación son policiales y no judiciales". "En definitiva, habida cuenta de que la decisión dictada se limita a recoger como hechos los ya mencionados y como fundamentación jurídica, bien el parecer del fiscal o de la UCO, y no el del juez, entiende el tribunal que de la decisión impugnada no constan indicios suficientes de la comisión de delito alguno".

Francisco Lobo fue cesado el 3 de septiembre de 2019 tras haber sido citado como imputado en el caso Púnica junto a otros investigados como Aguirre y Cifuentes. El entonces vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, explicó que tras su cese ocuparía su plaza de funcionario "cuando y como corresponda". La permanencia de Francisco Lobo como alto cargo del Gobierno presidido por Díaz Ayuso era incompatible con el acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos para conformar el Ejecutivo de coalición.