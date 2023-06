El tiempo se va agotando. A poco más de 48 horas de que concluya el plazo para registrar coaliciones electorales, Sumar no ha cerrado aún los acuerdos con todas las formaciones que quiere aglutinar bajo sus siglas. Esa fecha límite, el viernes a las 23:59, empieza a generar cierto nerviosismo. No obstante, el recién nombrado portavoz del partido, Ernest Urtasun, se ha mostrado "optimista" ante el avance de las negociaciones y ha confiado en poder dar "noticias muy pronto". Además, ha negado que se haya vetado ningún nombre en las negociaciones. Un discurso que contrasta con el exhibido por el dirigente de Podemos Pablo Echenique que ha asegurado que el acuerdo va "muy tarde" y que se esté perdiendo un "tiempo precioso" para hacer campaña.

En mitad de una negociación que se está llevando con bastante secretismo por parte de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, Urtasun ha querido lanzar "un mensaje de optimismo": "Yo creo que las cosas avanzan, van bien. Es un puzle que es complejo porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan. No vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo".

En su primer día como portavoz de Sumar, el eurodiputado ha negado que sea "imposible" llegar a un acuerdo con Podemos, pese a que los últimos días se ha elevando la tensión tras las intervenciones de Pablo Iglesias en distintos medios de comunicación. Por contra, Echenique ha insistido varias veces en que "tendría que haber acuerdo hace días" y que la lentitud de las negociaciones está impidiendo iniciar la campaña electoral.

Unos minutos antes, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, insistía en la idea de que quieren "cerrar un acuerdo lo antes posible". "Podemos ha estado donde ha estado siempre, trabajando por la unidad. Y cuando haya novedades os las haremos llegar", ha sido toda su explicación.

Las conversaciones parecen estar desarrollándose con grandes dosis de tensión. El pasado lunes, el exlíder de Podemos -el único que está hablando sobre las negociaciones- aseveró que hay dificultades para llegar a acuerdos en tres territorios: Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana. Estos problemas los achacó a los 'comunes', Más Madrid y Compromís, a los que acusó de no querer a Podemos dentro de Sumar y de plantear vetos.

No obstante, Urtasun ha asegurado que "ahora mismo" no se está "hablando de nombres". "No se ha planteado ningún veto", ha recalcado el portavoz de Sumar. Una aseveración que ha confirmado en estos días el líder de Compromís, Joan Baldoví, y la líder de Más Madrid, Mónica García. Aun así, Echenique ha señalado que solo hace falta escuchar a los dirigentes de algunas de estas formaciones para comprobarlo. No obstante, ha intentado quitar hierro al asunto: "Más allá de todo lo demás, lo importante es que tiene que haber acuerdo ya, que vamos muy tarde y deberíamos estar ya haciendo campaña".