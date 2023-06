Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, un puesto de nueva creación en cumplimiento de la ley del mismo nombre cuya puesta en marcha ha levantado una importante polvareda. La razón, la fuerte oposición que las asociaciones de fiscales de corte conservador han mostrado por la elección para el puesto de la exministra socialista y exfiscal general.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que la designación de Delgado no es un ascenso, y ha defendido que se ha producido a través de "un procedimiento transparente"

La polémica ha sido tal que la ministra de Justicia ha querido asegurar el paso de llevar esta designación al Consejo en pleno periodo preelectoral mediante una consulta a la Abogacía del Estado, que le ha respondido que no tenía margen legal para no elevar la propuesta una vez ésta ya había sido realizada por el fiscal general, Álvaro García, tras el polémico Consejo Fiscal de la pasada semana.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, se dirigió este lunes a la ministra por carta para instarla a no dar traslado de dicha propuesta al Consejo argumentando que siete vocales del órgano consultivo habían optado por no participar en la deliberación y votación sobre el citado puesto, lo que hace que la elección de Delgado sea nula de pleno derecho al no haberse cumplido el trámite legal. Para estos vocales, su no participación no puede tenerse como un voto contrario a Delgado sin más.

La posición de la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal se justificó en una posible causa de incompatibilidad de Delgado para ejercer en la nuva Fiscalía de Sala, denominada de Memoria Democrática y Derechos Humanos, dada su relación sentimental con el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación y un despacho de abogados dedicados a esta materia concreta.

Posible recurso ante el Supremo

Además, ambas asociaciones advirtieron de que, si el Gobierno sigue adelante con la designación de Delgado, puede acabar recurrida en los tribunales. De hecho, el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, ya recurrió en su día ante el Supremo el ascenso de la ex fiscal general del Estado como fiscal de sala de lo militar en esa misma sede judicial, plaza por la que él también competía.

Delgado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar (togada) del Supremo tras un Pleno celebrado el pasado 22 de septiembre donde la mayoría del Consejo (Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría de la carrera, asegurándose un puesto en la Junta de Fiscales de Sala.