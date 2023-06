El PP no cederá la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana a Vox, uno de los departamentos a los que aspira a gestionar el partido de ultraderecha en virtud del acuerdo para gobernar en coalición con la formación popular rubricado este martes. El líder del PPCV y futuro presidente, Carlos Mazón, ha alejado esta posibilidad este miércoles, al asegurar que tanto Educación como Sanidad son áreas que su partido considera "clave". De hecho, Mazón ha añadido que ya tiene elegida a la persona que pondrá al frente de esta conselleria, la segunda con más presupuesto tras Sanidad y que este 2023 gestionará más de 5.500 millones de euros.

En declaraciones a la Cadena Cope, Mazón ha insistido en que aún no han empezado a hablar del reparto de carteras entre PP y Vox y ha pedido ser "respetuoso con los tiempos", aunque ha dado algunas pistas del futuro al Consell al señalar que para su formación "Educación es clave, Sanidad es clave" y que tiene pensada una persona para Educación que, según ha indicado, "acabará con el procés a la valenciana" que denuncia que ha producido en los colegios en la era del Botànic.

El presidente del PPCV ha remarcado el compromiso "irrenunciable" de que haya "libertad educativa" y se saque "la ideología" de las aulas, y ha indicado que una de las primeras cosas que hay que hacer "con urgencia es acabar con la 'Oficina de Policía Lingüística' (como llama a la Oficina de Derechos Lingüísticos, órgano encargado de "garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía"), acabar con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo" y "reconstituir" la figura de los inspectores educativos.

Ha lamentado que el requisito lingüístico haya llegado a la Sanidad, donde para consolidar una plaza de médico "cuenta lo mismo el valenciano que el doctorado en tu formación", y ha señalado que hay que acabar con el "procés a la valenciana" que la izquierda ha aplicado en la Comunidad Valenciana durante los últimos ocho años.

"A mí eso sí que me parece bochornoso y sí que me daría vergüenza, utilizando las palabras que la amable ministra Alegría me dedicó ayer" al hablar del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, ha señalado Mazón.

Además, ha indicado que en las negociaciones que se van producir para desarrollar el acuerdo alcanzado, Vox "es perfectamente consciente" de que el PP tiene 40 diputados en Les Corts y Vox tiene 13 "y tiene que respetar ese hecho", así como que el "protagonismo" corresponde a quien se lo han dado los valencianos en las urnas, al PP. Según las estimaciones al aplicar la proporcionalidad de votos (favorable al PP en tres a uno), Vox obtendrá entre dos y tres conselleries.

Alejar la investidura de la campaña

En otra entrevista en Antena 3, Mazón también ha dado más pistas sobre el calendario de la investidura, la cual "podría ser antes" de la última semana de campaña, aunque no ha concretado cuándo, y ha apuntado que esperan un informe de los servicios jurídicos de las Corts . Sí ha señalado que este martes se dio un "paso firme" con el acuerdo para la Mesa de la cámara y cinco ejes sobre los que desarrollar el programa de gobierno.

Preguntado por la "vaguedad" de los compromisos firmados entre PP y Vox, Mazón ha reconocido que son "ejes básicos" y ha defendido el sentido de hablar de libertad en la Comunidad Valenciana en el contexto de lo que considera un "grave retroceso en la libertad educativa".

Mazón se ha preguntado "por qué había que esperar" a que pasaran las elecciones del 23J cuando "tenía la obligación de poner en marcha lo antes posible el gobierno". En este sentido, ha explicado que la dirección nacional estaba informada del calendario (primero se reunió con el PSPV, luego con Compromís y finalmente con Vox).

De hecho, ha reiterado su agradecimiento al candidato de Vox, Carlos Flores, y ha rechazado que haya sido una negociación "con pistolas en las mesas". Ha insistido en que "todo el mundo tenía que poner de su parte y Vox también lo ha hecho". Sin embargo, ha agregado que no puede responder por la decisión de la formación de Santiago Abascal de enviarle al Congreso.