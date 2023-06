Las listas electorales son una clara declaración de intenciones de los partidos y también una muestra de la fuerza interna que tiene cada una de las familias. De cara al 23-J, los populares han optado por fichar fuera de casa y situar en el número uno quien hasta ahora ejercía como portavoz de Ciutadans en el Parlament, Nacho Martín Blanco. Esta es la declaración de intenciones. Pero le acompañaran patas negras del partido como el secretario general en Cataluña, Santi Rodríguez, la portavoz del partido en Badalona, Cristina Agüera, la diputada al Congreso María de los Llanos de Luna y el vicesecretario de organización en la provincia de Barcelona, Agustín Parra. Aquí, la correlación de fuerzas.

Rodríguez, que será el número dos, es una de las piezas claves de la fuerza política, ahora ejerciendo como secretario general, pero antes también como diputado y portavoz en la Cámara catalana. También es uno dirigente que menos anticuerpos genera a las distintas sensibilidades del partido y que ha sabido sobreponerse a las sucesivas sacudidas electorales e internas.

En cambio, la número tres, Cristina Agüera, es una persona muy próxima al futuro alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Hasta ahora ejercía como portavoz del partido en el ayuntamiento y ocupó el número tres de la papeleta popular el pasado 28-M. También la número diez de la candidatura la ocupa Rosa del Amo, jefa de prensa de Albiol y también concejal electa en Badalona. Así ha premiado Génova a Albiol, uno de los grandes ganadores de las municipales en Cataluña, tras arrasar en las urnas y asegurarse la alcaldía con una mayoría absoluta muy amplía.

En cambio, Agustín Parra, número cinco, es próximo al otro ganador: el futuro alcalde de Castelldefels, Manu Reyes. Se quedó a las puertas de la mayoría, pero volverá a levantar la vara de alcalde este sábado tras pactar con un exsocialista. Parra, justamente, ejerce como vicesecretario de organización de la dirección provincial del PP en Barcelona dirigida por Manu Reyes y el alcalde de Pontons, Josep Tutusaus, y tiene muy buena relación con los dos dirigentes. "Es consecuencia de los resultados municipales, los dos son muy buenos", justifican fuentes populares.

Quien no ocupará ninguna candidatura, aunque se le ofreció, es el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Él mismo lo aireó en un mensaje en Twitter, donde -en mayúsculas- aseguró que se quedaba en Cataluña por no querer caer en "el error" de otros políticos que "a la primera dificultad marcharon a Madrid y dejaron aquí una enorme sensación de abandono". Aunque no explicitó qué puesto concreto se le ofreció, fuentes populares aseguran que era ser cabeza de lista por la provincia de Tarragona -actualmente sin representación-.

Sí habrá, sin embargo, una de sus fieles, Llanos de Luna. Aunque cede posiciones. Hace cuatro años ocupaba el número dos por Barcelona, detrás de Cayetana Álvarez de Toledo, también próxima a Alejandro, y a quién Alberto Nuñez Feijóo ha situado ahora a las listas por Madrid.

Cerrará la lista el nuevo líder del PP en el ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, persona de confianza de Feijóo.