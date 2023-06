Dice que no se explicó bien, que lo siente si alguien se ha sentido ofendido, pero que no quería hablar de Bildu, que quería hablar del PP y de VOX. El delegado del Gobierno en Madrid se disculpa, pero lo cierto es que en el minuto y 16 segundos de lo que él llama "reflexión personal" suma otras perlas. Y todo ante la atenta mirada de los ministros Grande-Marlaska y Bolaños. Por parte del Gobierno no ha habido reacción; por parte del PP, no se ha hecho esperar. Según Núñez Feijóo esas declaraciones avergüenzan a muchos socialistas.