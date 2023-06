"¿Usted conoce a algún ministro o ministra de Bildu en el Gobierno de España?", le ha preguntado Pedro Sánchez a Carlos Alsina este lunes en un intento de marcar distancia con la formación abertzale. A 34 días de las elecciones generales, el presidente del Gobierno ha tratado de restar importancia a los pactos que ha cerrado durante los últimos cuatro años con esta formación y los ha circunscrito a "acuerdos puntuales sobre leyes concretas". Nada más que eso. Y para sostener este argumento ha repetido en varias ocasiones que no ha existido ningún "acuerdo de Gobierno con Bildu" e, incluso, ha enmendado en varias ocasiones al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por sus palabras sobre la formación vasca: "Se equivocó y no las comparto".

Después de que en las pasadas elecciones autonómicas y locales al PSOE le estallara entre las manos la polémica por la inclusión en las listas abertzales de 44 condenados por pertenencia a ETA, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que no tienen ningún pacto ni acuerdo con Bildu y que "lo que ha habido es una dinámica parlamentaria" como la que ha existido con otras formaciones. No obstante, el Gobierno de coalición se ha apoyado casi en todo momento en este partido, así como en ERC y, de manera más puntual, en el PNV.

Además, Sánchez ha tratado de reducir la importancia del respaldo de EH Bildu a la acción del Gobierno bicolor. Según ha explicado, los abertalez han votado a favor de 48 reales decretos, mientras que el PP lo ha hecho a favor de 51. "¿Eso significa que hemos gobernado con el PP?", se ha preguntado. Sin embargo, lo cierto es que esta dinámica solo se ha producido con los reales decretos, ya que a la hora de aprobar proyectos de ley ha sido Bildu y no los conservadores quienes han ido dando su respaldo.

Cambios respecto a Cataluña

Al ser cuestionado, entre otras cosas, por el cambio que supone apoyarse en los abertzales cuando en 2019 afirmaba que no pactaria nada con ellos, Sánches se ha escudado en que ha tratado de cumplir con su palabra, aunque no siempre ha sido posible: "He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, sin duda alguna, porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgas". Uno de estos asuntos, ha explicado, ha sido el conflicto catalán y el indulto a los líderes del 'procés' que hace cinco años prometió que no ocurriría.

"Creo, honestamente, después de la experiencia, que la política está para resolver problemas, aportar soluciones y no dar trienda suelta a las venganzas", ha subrayado antes de reivindicar que "la situación hoy en Catalunya nada tiene que ver con 2015". "Ha habido cambios de posiciones, pero creo que los resultados están ahí", ha insistido.