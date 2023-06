El primer y único gobierno de Vox en la Comunitat Valenciana ya ha dado a conocer los principios en los que se basará el mandato. No estarán solos, porque a los cuatro concejales que obtuvo el partido de ultraderecha en Nàquer se han sumado los tres ediles del PP necesarios para tener mayoría absoluta. Solo 24 horas después de que el alcalde, Iván Expósito, fuera investido, salió a la luz el acuerdo con 20 medidas que reflejan los principios básicos de Vox y que el PP ha aceptado. Una de las más destacadas es, sin duda, la prohibición de colocar banderas LGTBIQ+ en balcones y fachadas de edificios municipales para hacer cumplir, según dicen, "la ley de las banderas".

Se trata del punto número 15 donde apuntan a que se se promocionarán "los valores constitucionales" y se complirá con la ley de las banderas "no colocando banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales". Sin embargo, en esta Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, en ningún caso prohibe la instalación de otras banderas siempre y cuando la de España esté representada y tenga un lugar preeminente en las instituciones, como se señala en el artículo sexto.

No solo llama la atención este punto aprobado por Vox y el PP, sino que el siguiente vuelve a confirmar los principos sobre los que se fundamenta el partido ultra y ahora también el PP. Se van a sustituir las concentraciones de 'No a la violencia machista' por otras cuyo lema sea "No a la violencia o Condenamos la violencia", por lo que vuelve a negarse la existencia de la violencia machista y de género, una batalla que Vox y PP mantienen desde la semana pasada y donde los populares han defendido que sí existe, aunque en Nàquera hayan aceptado eliminarla.

El primer punto matiza que cada una de las partes -PP y Vox- "mantendrán su plena independencia en las cuestiones de índole ideológica", pero en la sucesión de medidas aprobadas pesa más la carga política de Vox que la del PP. Así, se contemplan medidas que el partido de ultra derecha ha defendido en todos los foros, como la defensa de las tradiciones y cultura valenciana así como las fiestas populares del municipio, además de defender la propiedad frente a la okupación. El texto defiende la "neutralidad institucional en el ámbito cultural" al tiempo que se compromete a revisar las subvenciones municipales, "suprimiendo aquellas que no tengan una marcada función social, deportiva, cultura, igual que aquellas destinadas a financiar entidades independentistas y pancatalanistas".

Estas son las medidas que Vox y PP proponen en Nàquera

1. Cada una de las partes mantendrán su plena independencia en las

cuestiones de índole ideológica.

2. Políticas cercanas a las necesidades reales de los vecinos.

3. Medidas de apoyo directo a las familias. Conciliación. Ayuda a los Mayores y a la dependencia

4. Reducción de impuestos y agilización de las licencias.

5. Revisión de tasas.

6. Ajuste de la política de subvenciones municipal. Supresión de aquellas que no tengan una marcada función social, deportiva, cultural. Igualmente todos aquellos destinados a financiar entidades independentistas y pancatalanistas.

7. Recorte del gasto político socialmente improductivo, revisando las partidas de publicidad institucional y gastos superfluo.

8. Realización de un plan de gestión y conservación integral del patrimonio histórico y artístico del municipio.

9. Neutralidad institucional en el ámbito cultural.

10. Defensa de las tradiciones y cultura valenciana así como de las fiestas populares del municipio.

11. Elaboración de un plan de conservación de las instalaciones deportivas municipales y de ampliación de las mismas conforme a las necesidades especificas que vayan surgiendo.

12. Elaboración de un plan municipal de protección a la infancia.

13. Garantizar que en todo caso las personas mayores tengan la posibilidad de relacionarse con la administración municipal de manera rápida y ágil.

14. Defensa de la propiedad frente a la ocupación ilegal.

15. Promoción de los valores constitucionales. Cumplimiento de la ley de banderas, no colocando banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales.

16. Sustituir las concentraciones de "No a la violencia machista' por "No a la violencia" o "Condenamos toda violencia

17. Celebración del día de la Constitución y la Hispanidad.

18. Celebración de un día de memoria municipal a las víctimas del terrorismo.

19. Elaborar una auditoria o estudio económico financiero sobre la gestión y pagos de las obras iniciadas o en tramite del ultimo año y que todavía están pendientes de pago total o parcial.

20. Impulsar proyectos de activación del comercio local, campañas de promoción y facilidades al emprendimiento.

Reparto de "derechos económicos"

En el mismo documento también se hace referencia a qué ediles percibirán una retribución del consistorio. En el anterior mandato, no había ningún edil con dedicación exclusiva, pero en esta ocasión el alcalde, Iván Expósito, y el teniente alcalde del PP, Vicente Estellés, tendrán una dedicación exclusiva por la que percibirán un salario íntegro, mientras que los otros tres ediles de Vox, Marta Izquierdo, Juan Silla, Annabella Marisa Furió, y los dos del PP, Alejandro Ricart y Rafael Clausí, tendrán una dedicación parcial por la que cobrarán por asistencias al pleno y participación en comisiones. En el mismo acuerdo se concibe la contratación de una persona de asesoría eventual que se desginará mediante acuerdo de los dos partidos.

Así quedan las concejalías

También se han distribuido ya las áreas de gobierno y concejalías que gestionará cada partido. El alcalde de Vox, Iván Expósito, asumirá Hacienda, Seguridad Ciudadana y Régimen Interior, mientras que su edil Marta Izquierdo tendrá las competencias sobre Tradiciones y Festejos taurinos, Comunicación Institucional, Redes y Prensa, Protocolo, Patrimonio, Aguas, Agricultura, Caza y Ganadería.

El concejal Juan Silla se encargará de Administración Local, Familia, Vida y Tercera Edad, además de Tercera Edad, Urbanizaciones y Nuevas Tecnologías, mientras que Anabela Marisa Furió llevará Bienestar Social, Recursos Humanos, Sanidad, Educación y Atención al Ciudadano.

El PP gestionará Urbanismo, Obras Públicas, Servicios Municipales, Deportes, Parques y Jardines a través de su edil y teniente alcalde, Vicente Estellés, y Alenadro Ricart hará lo propio con Emergencias y Protección Civil, Juventud, Cultura y Fiestas. Por último, Rafael Clausí se encargará de Turismo, Empleo, Desarrollo local, Comercio Industria y Ferias.