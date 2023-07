El PSOE no hará campaña contra Sumar. La irritación inicial con Podemos, cuyo hundimiento ha impedido reeditar la mayoría de gobiernos progresistas en comunidades y ayuntamientos, ha ido menguando casi en paralelo al apagón del ruido interno en ese espacio. Yolanda Díaz ha armado finalmente la coalición de Sumar, con los morados dentro, y aunque hubo resaca por el veto de Irene Montero, finalmente el conflicto se ha controlado.

La consecución de estos objetivos -el propio pacto y la calma a la izquierda del PSOE- ha llevado a los socialistas a rebajar su planteamiento inicial de campaña de unificación del voto en torno a sus siglas. El mensaje ha ido perdiendo fuerza. Ni Pedro Sánchez incide tanto en él ni los ministros están volcados en trasladarlo.

"El voto se va a concentrar de manera natural. Sin necesidad de decirlo", aseguran fuentes socialistas, que avalan ese cambio en el discurso. "Como queremos un Gobierno progresista no va a haber una campaña antiSumar", confirma otro dirigente. Sumar es competitivo en muchas provincias pero más débil en las circunscripciones donde se reparten menos de siete escaños -cuatro, cinco o seis-, donde el PSOE ha sido tradicionalmente fuerte.

Por eso no es necesario arriar la bandera del voto útil. Si en las pequeñas no hay competición, en el resto los socialistas son conscientes de que deben dejar que Díaz logre un buen resultado para aspirar a una aritmética capaz de frenar una mayoría absoluta de PP y Vox. En definitiva, que al PSOE le tiene que ir bien (al menos no caer) y a Sumar también.

Ese siempre fue el plan de Sánchez, que ha ayudado en lo posible a su vicepresidenta y la ha impelido a cerrar un acuerdo con Podemos. Pero en los días siguientes al 28M, la conmoción en el partido por la pérdida de poder institucional era tan instensa, que se alimentaron las llamadas a apoyar sólo al PSOE para que el voto de izquierdas no se dilapadara.

Sólo 48 horas después de convocar elecciones, en una intervención ante el grupo parlamentario del Congreso y del Senado, el presidente apeló a que en los próximos cuatro años le hacía falta "un respaldo fuerte y rotundo". Esos mismos días la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, avisó en una entrevista que "ambicionamos una mayoría", el voto de personas que "seguramente no apoyarían al PSOE en otras ocasiones".

La "toxicidad" de Podemos

PSOE y Podemos se mostraban públicamente enfurecidos el uno con el otro, sin disimulos. Incluso se acusaban mutuamente de la derrota en las redes sociales. La lectura que los socialistas hacen del varapalo de las autonómicas y municipales es que hay una ola de rechazo a Sánchez y a lo que ha significado el Ejecutivo de coalición. Y que les ha penalizado gobernar con Podemos, el desgaste paulatino de la figura de Pablo Iglesias y de Irene Montero y la ley del 'sólo sí es sí', más que los acuerdos con ERC y Bildu.

Esta convicción, muy extendida en toda la organización, hizo que una vez que Sánchez adelantara elecciones se olvidara de Sumar. Avisó a Díaz de sus intenciones pero convocó sin saber si habría o no pacto con Podemos -sí sabía que Díaz lo quería pero no qué haría Podemos-. Tras meses pendiente de lo que sucedía a su izquierda el PSOE pasó a ser indiferente. en pleno estado de estrés traumático fruto del batacazo del 28M.

Defensa de Yolanda Díaz

Pero una vez que se ha conseguido y que ha cesado el 'ruido', el presidente asume y valora la compañía electoral de Sumar. En la entrevista publicada este domingo por EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, diario que también forma parte de Prensa Ibérica, Sánchez defiende sin ambages la continuidad de la coalición: "Creo que el entendimiento con Yolanda Díaz va a ser mucho más fácil y que por tanto el gobierno de coalición va a funcionar mejor y va a ser incluso mucho más funcional. Porque en algunas de las leyes que hemos trabajado conjuntamente, las cosas han funcionado de manera mucho más eficiente".

Sumar no representa para el PSOE la "toxicidad" que ha supuesto Podemos. Fuentes del bloque progresista corroboran que "Podemos lastra a Sánchez pero Díaz lo complementa". El propio Sánchez en una de las citas más importantes de esta precampaña, su vista al programa 'El Hormiguero', sostuvo su támdem con su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Frente a las preguntas sobre la dependencia que el futuro Gobierno pueda tener de los extremos, el dirigente socialista la alabó y defendió frente a una posible alianza de Alberto Núñez Feijóo y Vox y apuntó que "no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal"

Oficialmente desde Ferraz se asegura que no han variado sus argumentos iniciales. "La mejor forma de que no gobiernen el PP y los ultras es votar al PSOE", subrayan. "Lo seguimos diciendo porque evidentemente pensamos que es así, que somos la fuerza política que por implantación y fuerza puede evitar un gobierno de retroceso en España".