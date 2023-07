Marga Prohens tendrá que esperar al jueves por la tarde para ser investida presidenta del Govern. La candidata del Partido Popular no ha obtenido mayoría absoluta en la primera votación que ha tenido lugar esta tarde en el Parlament —26 sí, 25 no y 8 abstenciones— y deberá esperar 48 horas para ser nombrada oficialmente con los votos de su partido y la abstención de Vox. La portavoz ultra, Idoia Ribas, ha animado a Prohens a valorar en los próximos dos días "todo lo constructivo e ignorar las propuestas sectarias de los que no aceptan la democracia".

PP y Vox alcanzaron la semana pasada un acuerdo para investir a Marga Prohens como nueva presidenta del Govern de Baleares en minoría y en segunda votación. La ultraderecha renuncia a ocupar conselleries en el nuevo ejecutivo autonómico a cambio de pactar 110 medidas programáticas pero sí acordó entrar a gestionar áreas de gobierno en el Consell de Mallorca y en el de Menorca. Un acuerdo que explicarán ambas formaciones esta misma tarde a las 18:30 horas. Prohens ha reiterado que "en el acuerdo con Vox no se da ni un paso atrás en los derechos de los ciudadanos" e incluso ha defendido que "no va contra las mujeres ni niega la violencia machista, no prevé ningún cambio normativo sino reforzar los recursos para luchar contra la violencia contra las mujeres". Reconoce que existen diferencias entre el PP y Vox, aunque agradece el "esfuerzo generoso por dejarlas fuera y concentrarnos en todo aquello en lo que estamos de acuerdo". En este sentido, asume como propio el acuerdo alcanzado la semana pasada que incluye más de 100 medidas programáticas: "Defenderé personalmente este acuerdo y me implicaré en la aplicación de las medidas que incluye porque representan el cambio que necesita Baleares y el cambio que nos pidieron los ciudadanos el 28 de mayo". Todo ello, explica, garantizado su cumplimiento desde la comisión de seguimiento incluida en el pacto.