El nuevo gobierno de Marga Prohens en Baleares no tendrá una Dirección General de Política Lingüística ni llevará a cabo acciones de normalización de la lengua catalana, tal y como se recoge en el BOIB publicado esta misma mañana donde se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de los consejerías. En el documento no aparece ninguna referencia a ambas cuestiones y se ha suprimido cualquier alusión a la defensa de los derechos lingüísticos. Además, la lengua catalana no aparece mencionada en ningún apartado del texto.

Esto estaría relacionado con la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, que estará dirigida por Vox y que se encargará de "defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas". Política Lingüística se encargaba hasta ahora de la normalización de la lengua catalana; promoción y defensa de los derechos lingüísticos; certificación de los conocimientos de lengua catalana de la población adulta fuera de la enseñanza reglada mediante la organización y la gestión de pruebas, y reconocimiento de certificados equivalentes, además de la homologación de los estudios de lengua catalana de la enseñanza secundaria obligatoria y del bachillerato con los certificados oficiales de conocimientos de lengua catalana. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha denunciado que incluso el expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, decidió incluir la normalización de la lengua catalana y la promoción y defensa de los derechos lingüísticos en la Dirección General de Cultura y Juventud cuando ascendió al poder en 2011. El dirigente ecosoberanista ha exigido una rectificación a Prohens: "¿Será la presidenta del primer Govern que no asuma las funciones de normalizar y promover el catalán? Y no me venda que un ente instrumental hará los exámenes cuando se modifiquen sus estatutos. Os hablo de verdad, de la política de país". Igualdad y Medio Ambiente, diluidas La presidenta 'popular' ha explicado esta mañana la composición de su nuevo ejecutivo autonómico con dos sorpresas importantes: desaparece la conselleria de Medio Ambiente, cuyas competencias se distribuirán en otros departamentos, e Igualdad dejará de ser una conselleria propia para diluirse en una dirección general compartida con Asuntos Sociales. En cuanto al texto legal publicado esta mañana, se establece que esta dirección general se encargará del "despliegue normativo y la coordinación de las políticas de igualdad", así como de la "lucha contra la violencia contra las mujeres y otras formas de violencia". En este apartado se suprimen las referencias a la violencia machista o violencia de género, que sí estaban incluidas en los anteriores gobiernos autonómicos. También incluye la gestión del complemento de renta social de Baleares a las pensiones no contributivas y de la renta social garantizada.