La formación de ultraderecha, que finalmente no ha entrado en el gobierno municipal, ha situado en su lista de asesores a Diego Ramón del Castillo Gómez-Cambronero, quien fuera número uno de la formación en Benidorm en 2019 y sustituyera a David Pérez Bridigo, tras saltar a la luz que estaba condenado por violencia machista. Sin embargo, el origen político del asesor está ligado a su paso por Democracia Nacional, un partido neonazi fundado en 1995. El nuevo eventual en el consistorio alicantino estuvo en las listas autonómicas por Alicante de este partido en 2003 y, un año más tarde, fue el número ocho del Congreso.

Le acompañan Jaime Rozalén Romo, que pasa a tener dedicación completa. En el anterior mandato estuvo con media y Josué Alfredo Escudero Fernández, que al igual que Diego Ramón tendrán media. Este último es responsable de las Juventudes de Vox y ha figurado como suplente en la lista autonómica que ha encabezado Ana Vega este pasado 28 de mayo. El primero también ha ocupado un puesto de suplencia en la candidatura de la formación en las recientes listas del Senado por la provincia alicantina.

En segundo lugar, el BOP recoge el nombramiento de Lucía Ibáñez Ortiz, que será asesora de Unidas Podemos y que representa a Esquerra Unida del País Valencià y Pere García Victorio, por Compromís. También está la propuesta para que el ingeniero Miguel Angel Sánchez Gregorio sea asesor.

Un punto y aparte requiere la designación del personal de apoyo en el grupo municipal socialista, pues aunque los nombramientos son sobradamente conocidos, su publicación oficializa la guerra abierta entre el equipo que lidera Ana Barceló y la ejecutiva local del PSOE. La semana pasada, el órgano del partido celebró con su secretario general Miguel Millana al frente, una convocatoria en la que acordó denunciar la propuesta de la portavoz y presidenta de la formación en la Comunidad Valenciana a la Comisión Federal de Garantías.

El desacuerdo radica en tres personas de confianza. La dirigente socialista rechazó la "mediación de cualquier órgano" y no acudió a la reunión. Barceló, con el respaldo del resto de concejales del grupo, registró recientemente la distribución de los dos sueldos y medio para personal de confianza concedidos por el gobierno local, dirigido por Luis Barcala. Esas dos retribuciones y media, en contra de lo propuesto por el partido, se distribuyen, al menos por ahora, entre el periodista Miguel Ángel Rives (al 100%), el exconcejal y jefe de la campaña municipal el 28M, Manuel Marín (al 85%), y Edel Gambín (al 65%).

Ninguno de esos nombres formó parte de la relación que aprobó la dirección socialista en una anterior reunión de la Ejecutiva, a la que ni acudió Barceló ni ninguno de sus concejales con plaza en el órgano local, donde se propusieron como asesores municipales al presidente de Juventudes socialistas en Alicante, Miguel Ángel Nicolás, al abogado José Miguel González Moreno, al periodista Javier Prats y a la administrativa Ana Candela.

En un comunicado, la formación ha exigido al alcalde Luis Barcala que cese de inmediato al asesor propuesto por Vox por su vinculación neonazi. El consejo político local de Esquerra Unida Alacant se ha reunido esta mañana de urgencia y ha calificado de "vergonzoso que se pague un salario público a quienes no defienden la democracia y rechazan los derechos humanos". El secretario de organización, Darío Moreno, ha explicado que “no pueden ni deben estar en las instituciones democráticas personas que rechazan los derechos humanos y no creen en la libertad de las personas. Es lamentable y vergonzoso que, con dinero público, el Ayuntamiento de Alicante sostenga a personas que participan activamente en grupúsculos neonazis.” Por todo ello, desde las filas del partido inciden en la necesidad de no normalizar la presencia, en las instituciones públicas, de personas que defienden los valores del odio al diferente, los valores de la extrema derecha y la barbarie del fascismo.