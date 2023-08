El Partido Popular en la Región de Murcia no da su brazo a torcer. Tras el acuerdo entre el PP y Vox para un Gobierno de coalición Aragón, todas las miradas están puestas en la Región de Murcia. Ambas formaciones llevan en disputa, desde los comicios regionales de 28 de mayo, cómo debe configurarse el nuevo Ejecutivo que gobernará en la Comunidad. Los populares insisten en buscar el apoyo de Vox desde fuera de las instituciones. Los de Abascal no entienden que no se forme un Gobierno sin que ellos estén dentro.

Desde el PP regional han emitido un comunicado en el que recuerdan que en las pasadas elecciones consiguieron un 43 por ciento de los votos, y se quedaron solo a dos escaños de la mayoría absoluta. Mientras que en Aragón, la formación obtuvo un 35,5 por ciento de los votos, "a falta de seis diputados para conseguir la mayoría absoluta". "En la Región de Murcia no existe posibilidad de formar un gobierno alternativo, salvo que Vox se alíe con PSOE y Podemos" han apuntado los populares, opción que sí se contemplaba en el parlamento maño. Por esa misma razón, en Aragón precisaban el voto afirmativo de los de Abascal para sacar un gobierno adelante. En la Comunidad murciana "solo es necesaria la abstención de Vox para que no haya un bloqueo". "El PP mantiene su voluntad de alcanzar un acuerdo programático" han señalado en el escrito, y han recordado que se les ha ofrecido "cargos institucionales designados por la Asamblea como el senador autonómico y representación en la mesa del parlamento". Los populares han reiterado que en la Región de Murcia han obtenido "uno de los mejores resultados de España, estando cerca de la mayoría absoluta, donde simplemente necesita la abstención de Vox y, sin embargo, es donde más elevadas son sus exigencias". Desde el PP han asegurado que en Murcia no necesitan a los de Abascal para gobernar, pero han precisado que, si no gobiernan, "no es porque no se llegue a un acuerdo, es porque Vox bloquea la formación del único gobierno posible".