El guante blanco que había caracterizado a las intervenciones de Vicente Barrera, vicepresidente primero del Consell y máximo representante de Vox en el Ejecutivo autonómico, con sus socios parece que se ha terminado a raíz de la ruptura entre PP y la formación de ultraderecha para la elección de la Mesa del Congreso. "Que vergüenza Feijóo, escupes en la cara de quién es generoso, te tiende la mano y colabora contigo", ha escrito el también conseller de Cultura y Deporte en su cuenta de X.

El partido de extrema derecha ha salido con dureza contra los populares por no cederles votos para tener un representante en la Mesa del Congreso. "Ni los votantes del PP entienden al PP de Feijóo", añade la publicación del torero que ha tomado el encontronazo entre las direcciones estatales de PP y Vox para cargar contra sus socios de gobierno en la Comunidad Valenciana aunque centrándolo todo en el dirigente gallego.

Vox había propuesto al valenciano Ignacio Gil Lázaro para repetir en una de las vicepresidencias de la Mesa del Congreso. Sin embargo, se quedó únicamente con los 33 votos emitidos por los diputados de su grupo parlamentario, insuficientes ante los 138 del PP (divididos entre sus dos candidatos) y los 178 de PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas divididos entre la propuesta de Sumar y la socialista.

Barrera, quien el jueves fuentes de su equipo señalaron que no iban a hacer declaraciones sobre lo ocurrido en el Congreso, no ha sido el único voxista de la Comunidad Valenciana que ha cargado contra el PP. Casi 24 horas después de las votaciones en el Congreso, los representantes del partido que lidera Santiago Abascal se han lanzado contra los populares con dureza tratando de marcar perfil respecto a sus socios.

"El PP ha descarrilado. Deja fuera de la Mesa del Congreso al tercer partido más votado y su “Jefe” se va a consolar a la que suelta violadores a la calle…", ha escrito la síndica del partido en las Cortes, Ana Vega, con una fotografía de Feijóo junto a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, durante la sesión inaugural de la cámara baja.

"El PP fue capaz de apoyar a Compromís para que tuviera un sitio en la mesa de las Cortes Valencianas, pero se ha negado a apoyar VOX para que tenga representación en la mesa del Congreso, siendo la tercera fuerza nacional. Las explicaciones las tiene que dar Feijóo y su equipo", ha escrito por su parte el diputado alicantino, David García, que recordó que en la sesión inaugural del parlamento autonómico los de Carlos Mazón prestaron votos para que Maria Josep Amigó entrase en la Mesa quitándole un puesto al PSPV.

Fuentes de la formación de ultraderecha descartaron que la tensión entre PP y Vox en Madrid vaya a tener su repercusión en el pacto valenciano que permite gobernar la Generalitat. "Somos gente de palabra, nosotros no vamos a romper ningún pacto", aseguró el jueves Carlos Flores, quien fuera candidato a la Generalitat el 28M, en declaraciones a la SER, aunque sí que mostró su desconfianza en el PP del que dijo "tiene 18 caras: una para cada autonomía y una en el Congreso".

Los populares, por su parte, también han querido encapsular la crisis entre las formaciones de la derecha a un asunto del parlamento estatal y que no tendría su traducción en la Comunitat Valenciana. "Son diferentes contextos", indicaron fuentes del PPCV a este periódico. No obstante, eso fue antes de que Vox escalase en sus críticas, algo que ha ocurrido este viernes.

Borra el tuit crítico

Menos de dos horas. Es el tiempo que ha aguantado el tuit de Vicente Barrera, vicepresidente primero del Consell nombrado por Vox, en el que criticaba duramente a Alberto Núñez Feijóo por dejar a la formación de extrema derecha sin ninguna representación en la Mesa del Congreso.

A las 9 de la mañana, el también conseller de Cultura y Deporte escribía en su cuenta de X (antiguo Twitter): "Qué vergüenza Feijóo, escupes en la cara de quien es generoso, te tiende la mano y colabora contigo. Ni los votantes del PP entienden al PP de Feijóo", una publicación en la que citaba la noticia de que Vox se quedaba sin representación en la Mesa del Congreso.

Sin embargo, la publicación no ha durado ni 120 minutos. A las 11 menos cuarto ya no quedaba ni rastro de la publicación. Barrera borró el tuit (que contenía alguna errata como escribir Feijóo como Feijó) y ya no se encuentra dentro de su perfil de X. El último que aparece es una felicitación al ciclista Ricardo Ten del día anterior, el 17 de agosto.

El día anterior, inmediatamente después de la votación para confeccionar el órgano de gobierno del parlamento, fuentes de la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo autonómico señalaron que no iban a hacer declaraciones sobre lo ocurrido en el Congreso y que ellos se encontraban centrados en las tareas de gobierno y organización del departamento. Sus primeras declaraciones fue a través de redes sociales en un tuit que luego borró.

No han borrado sus publicaciones otros representantes de Vox en la Comunitat Valencaina como la síndica en las Corts, Ana Vega. "El PP ha descarrilado. Deja fuera de la Mesa del Congreso al tercer partido más votado y su “Jefe” se va a consolar a la que suelta violadores a la calle…", ha escrito Vega con una fotografía de Feijóo junto a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, durante la sesión inaugural de la cámara baja.