El Parlament catalán ha votado hoy a favor de presentar un recursos de inconstitucionalidad de la ley de vivienda del Estado, aprobada en su día por el Gobierno con el voto de ERC, que participó de la negociación. Junts y, precisamente los republicanos, presentaron sendas peticiones de presentación del recurso, lo que ha motivado la celebración del pleno extraordinario del Parlament celebrado este viernes. “La ley tiene artículos que van en contra del Estatut, que otorga competencias plenas al Govern en materia de vivienda”, señaló la portavoz de Junts Mònica Sales. Los posconvergentes pidieron un dictamen al Consell de Garanties, por si procedía o no presentar el recurso y este órgano dio la razón a Junts. Rememorando viejos tiempos, ERC, Junts y la CUP unieron sus votos para sacar adelante la presentación del recurso.

Y Mònica Sales, con el dictamen del Consell de Garanties en el bolsillo, subrayó que el Govern podía haber planteado el recurso, pero no lo hizo. Sin Junts en el Govern no hubo recurso”. Y del Executiu al partido. La portavoz aseveró que era una gran incongruencia que “ERC haya negociado, pactado y votado la ley estatal para después sumarse al recurso de inconstitucionalidad. Pero bienvenidos a bordo”, dijo.

Sales también reclamó a las bancadas del PSC y de los Comuns “que prescindieran de las órdenes de las sedes centrales de sus partidos en Madrid” y defendieran la soberanía de la Generalitat.

Explicaciones republicanas

La intervención de Pau Morales (ERC) tuvo un marcado tono de querer dar explicaciones. “de haber tumbado esta ley en origen”, es decir, en el Congreso, “hubiera supuesto perder una ocasión irrepetible de lograr avances sociales, como la regulación de las rentas de alquiler o que sean los arrendadores quienes paguen los costes de los contratos de alquiler. Y nosotros negociamos la retirada de una decena de artículos que laminaban las competencias en consumo. Y negociamos solos, demasiado solos”, señaló el diputado republicano.

Luego pasó al ataque al recordar que el dictamen del Consell de Garanties descarta varios de los motivos que Junts proponía como impugnables, lo que”a ojos de ERC, “demuestra que no solo había la voluntad de defender el autogobierno, sino que hay un marcado tono ideológico en las acciones de Junts. Bajo el amparo de la defensa de Catalunya se esconde la voluntad de frenar los avances sociales”.

La 'consellera' de Territori, con competencias en la materias, Ester Capella, reivindicó el papel de ERC y del Govern como "pioneros" emn la regulación de la vivienda "para sacarla de las manos de la especulación". Capella recordó el debate con el Estado, cuando este detuvo la aplicación de la ley catalana de vivienda, en concreto en la reguilación de los precios de alquiler.

El PSC, vía la diputada Eva Candela, tiró por elevación y puso en valor el significado de la propia ley, la primera vez que el Estado regula el derecho constitucional de la contar con una vivienda digna.Candela se agarró a la falta de unanimidad del dictamen del Consell de Garanties, en concreto a uno de los votos particulares que señalaba que el recurso impediría al Estado realizar la regulación deseada.

Por parte del otro espacio político presente en el Gobierno, los Comuns, David Cid aseveró que no entenía como ERC ahora quiere presentar un recurso de inconstitucionalidad, mientras que EH Bildu no ha hecho el ademán. ¿Es que EH Bildu no defiende la soberanía vasca?, concluyó.