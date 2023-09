El portavoz del PNV, Aitor Esteban, quiso cerrar la puerta desde el primer momento. Su discurso en la tribuna este miércoles se miraba con lupa desde la bancada popular y más todavía después de los guiños esforzados de Alberto Núñez Feijóo. Pero fue contundente: “Los votos del PNV están muy pensados y ensayados y van a ser no”, dijo al final de su intervención, en la que combinó euskera y castellano.

El portavoz de los nacionalistas vascos se justificó desde el primer momento: “Fuimos transparentes al día siguiente de las elecciones. He escuchado que le hemos tratado con desprecio. Yo creo que lo hemos hecho con respeto y honradez. No haciéndole perder el tiempo con especulaciones. Con educación, yendo a las reuniones y atendiendo las llamadas”, explicó Esteban.

Y fue directamente a desarmar el argumento de Feijóo para conquistar los votos del PNV y también de Junts, que ayer desarrolló con un discurso muy medido: “El PP no puede pretender hacer creer que Vox no está en la ecuación de la investidura. Porque son imprescindibles para lograr la presidencia y después seguirán siendo necesarios para leyes y Presupuestos. Si es con nosotros y Junts, tiene que descontar los 33 de Vox”.

Entre reproches a Bildu, su gran competidor en Euskadi al que acusó de utilizar “la mentira como herramienta política”, el portavoz del PNV volvió a reiterar que la ciudadanía vasca “no entendería que estuviéramos con Vox desdiciéndonos de nuestra palabra”. No pudo ser más meridiano. Mientras esté Vox, el PNV no estará nunca. Y apeló a unas palabras de Cuca Gamarra, que planteó la investidura en los siguientes términos: “O Feijóo o amnistía”, citó Esteban. “Si ese es el planteamiento, amnistía”.

Los nacionalistas vascos también reprocharon a Feijóo la convocatoria del domingo. El acto del PP en Madrid que logró reunir entre 40.000 y 60.000 personas en contra de la amnistía. “Me resulta preocupante”, aseguró Esteban, poniendo en duda que un partido que se considera “estadista” opte por esas fórmulas para hacer política. No fue el único reproche. También se manifestó en contra del endurecimiento del Código Penal anunciado ayer por Feijóo, que sus militantes y cargos corearan “Puigdemont, a prisión”, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, estar en contra de las lenguas cooficiales en las Cortes y la inviolabilidad del Rey que siguen defendiendo tanto PP como PSOE. “Eso habrá que cambiarlo algún día”, afirmó.

Feijóo, en el turno de réplica, fue especialmente duro con Bildu. Pero también tuvo mensajes para el PNV: “Tenga cuidado con las maratones porque le está empezando a ganar Bildu”, espetó. Aitor Esteban no le miraba desde su escaño. El líder popular había advertido el día anterior, mirando a los nacionalistas vascos y a Junts, “que no debían fiarse de Sánchez”. Esteban le respondió: “Nos fiamos poco de Sánchez, como de usted. ¿Por qué tendríamos que hacerlo?”, dijo.

También quiso responder a uno de los ataques de Feijóo —“¿les han votado para aplicar el programa económico de Podemos?”— que fue a la línea de flotación directa a PNV y Junts, a los que el líder conservador se dirigió como una especie de bloque de nacionalismos de centro derecha en su intervención inicial. “Pues no, claro que no. Pero tampoco para aplicar la política económica del PP. Afortunadamente, la política industrial se lleva haciendo desde Euskadi y no desde España con gobiernos de uno y otro”.

Feijóo lanzó distintas advertencias a Esteban en varias ocasiones, siempre bajo la idea de que el PNV ha renunciado a ser un actor determinante en la política española al cerrarse la puerta con el PP "y competir con Bildu por ser socio de Sánchez". Al final de su respuesta al nacionalista vasco, insistió: "Volviendo a los maratones, en el del País Vasco puede haber un partido que no es el PNV y que puede quedar primero".