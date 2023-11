"No hemos renunciado a nada, ha renunciado el PSOE". Así ha defendido la presidenta de Junts, Laura Borràs, el acuerdo alcanzado este jueves entre su partido y los socialistas y que permitirá la investidura de Pedro Sánchez. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Borràs ha asegurado que el objetivo de Junts, que ha dejado claro que no es otro que "la independencia" de Cataluña, no se ha visto "menospreciado" en el redactado del pacto final y considera que quien ha hecho un "giro copernicano" es el PSOE, reconociendo que "el origen del conflicto político" se remonta hasta los Decretos de Nueva Planta.

"Todo el mundo habla de que vuelve el 'peix al cove'. No, perdone, nosotros queremos salir del 'cove'", ha zanjado Borràs, desdeñando una de las expresiones más usada para referirse a la estrategia negociadora que empleaba en su momento la antigua CiU. De este modo, ha descartado que Junts vaya a las negociaciones con "una lista de la compra" y ha asegurado que su objetivo es "resolver lo que no se ha resuelto en 300 años". "Los votos no están garantidos" A pesar de que en el acuerdo se asegura que se garantizará la estabilidad del Gobierno, siempre que se cumplan los acuerdo, Borràs ha asegurado que sus votos no se pueden dar por hechos y ha avisado de que pueden "dejar caer" a Pedro Sánchez en cualquier momento de la legislatura. "Nos daremos una temporalidad", ha advertido la líder de Junts, que ha hablado también de "mecanicismos de verificación mensual". Sobre la mesa de negociación entre Junts y el PSOE, que tiene que empezar este mismo mes de noviembre, Borràs ha asegurado que se celebrará "fuera del estado español" y ha confirmado que el expresident Carles Puigdemont formará parte de ella. Sobre los mediadores, ha apuntado que serán "personas de primer nivel" y que tendrán "garantías a nivel internacional", pero ha evitado concretar cualquier nombre. Como también ha evitado aclarar si su caso entraría en el redactado de 'lawfare' de la ley de amnistía pactada con los socialistas. Borràs se ha limitado a hablar en genérico, asegurando que esta norma tiene en cuenta el "agravio judicial y policial" que considera que se ha producido en determinados casos que afectan al independentismo, pero ha asegurado que no se han "hablado de casos personales".