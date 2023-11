Podemos somete a sus bases el apoyo de sus cinco diputados a la investidura de Pedro Sánchez. El partido ha convocado la consulta después de que el PSOE haya logrado una mayoría absoluta de 179 votos para revalidarse en el poder, tras el acuerdo alcanzado este jueves con Junts y los pactos con PNV y Coalición Canaria, que se suman a la alianza con ERC que los socialistas ratificaron con Oriol Junqueras la semana pasada.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha anunciado la consulta en una declaración institucional este viernes, donde ha pedido el voto a favor pese a lamentar que "no hay ningún acuerdo" sellado con el partido, ignorando así al pacto programático alcanzado entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez.

"Lamento informaros de que, ya que no existe ningún acuerdo programático entre PSOE y Podemos, debo someter a las bases la decisión de si apoyar o no la investidura de Pedro Sánchez". "En mi opinión, a pesar de todo, nuestro voto debe ser sí para respetar el mandato de la ciudadanía progresista el 23 de julio, pero no os oculto que estoy enormemente preocupada con el rumbo con el que el PSOE arranca esta legislatura", ha expresado.

Cinco días de votación

Las votaciones tendrán lugar desde este viernes desde las 10 de la mañana hasta el martes a las 22 horas, dando así cinco días para las votaciones, dando por hecho que la investidura tendrá lugar miércoles y jueves y e intentando, con este amplio margen, asegurar una amplia votación que legitime la decisión, tras los escasos 31.000 votos que lograron para avalar su nueva hoja de ruta.

"En este tiempo el PSOE ha sido incapaz de responder a las cinco propuestas de Podemos para lograr un Gobierno valiente y estable"

La pregunta formulada es "¿Debemos las/los diputadas/os de Podemos apoyar la investidura de Pedro Sánchez?", una formulación extremadamente sobria que no hace referencia alguna al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar, coalición de la que forman parte.

En esa intervención, Belarra ha defendido que "el PSOE ha empezado con mal pie" apuntando a sus "intereses partidistas". "Todo el mundo sabe que el PSOE no hace la amnistía por convicción sino por obligación". En este sentido, ha apuntado a la necesidad de una concepción "de bloque" entre todos los socios de Gobierno.

Reclama estar en el Gobierno

"Es mi responsabilidad como secretaria general decir la verdad", ha advertido en esa declaración, donde ha ratificado su independencia política de Sumar, al que no ha citado, desvinculándose del acuerdo alcanzado por Yolanda Díaz tras meses reclamando una negociación directa y bilateral entre socialistas y morados. "En este tiempo el PSOE ha sido incapaz de responder a las cinco propuestas de Podemos para lograr un Gobierno valiente y estable".

En este sentido, la dirigente de Podemos ha vuelto a pedir la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros y reclamando la interlocución directa con los socialistas. "El PSOE está siendo enormemente irresponsable renunciando a contar con Podemos en la construcción del bloque plurinacional y democrático. La gente les votó para algo más que para hacer amnistía por muy necesarios que sean ye esto lo es. El PSOE se equivoca despreciando al motor Podemos".