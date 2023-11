ERC dio la alarma este lunes al no querer firmar la ley de amnistía que el PSOE registró en el Congreso porque no vio claro que la norma exonere las causas del Tsunami Democràtic y de los CDR en las que se imputa el delito de terrorismo. Que los republicanos dan importancia a este tema se ha vuelto a demostrar este martes: la ley ha llegado incluso a las manos de los servicios jurídicos del Govern, que la están estudiando "al milímetro". El objetivo, según ha explicado la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, es encontrar la fórmula para "blindar" la norma de posibles impugnaciones.

La cuestión del terrorismo se aborda en el artículo dos de la norma, donde se habla de quien está "excluido" de la amnistía. Allá se incluye un redactado que los republicanos consideran que no garantiza del todo que las causas del Tsunami y de los CDR queden dentro del perímetro de los amnistiados. "Tenemos que analizar el detalle y la letra pequeña. La prioridad es que tenga la máxima seguridad jurídica porque es una ley de transcendencia", ha dicho Plaja.

El del terrorismo es un tema delicado, ya que estuvo a punto de hacer embarrancar la norma. Al final, los presidentes Pere Aragonès y Pedro Sánchez pactaron que la amnistía beneficiara también a los casos en los que hubiera terrorismo sin delitos de sangre. En principio, aquello tenía que beneficiar las causas del Tsunami y los CDR, pero revisada la ley, los republicanos no acaban de tenerlo del todo claro. En la causa del Tsunami está siendo investigada su secretaria general, Marta Rovira.

Tenemos que analizar el detalle y la letra pequeña de la ley Patrícia Plaja - Portavoz del Govern

Los abogados de la Generalitat tiene el texto desde este lunes. La última versión que el PSOE hizo llegar a ERC fue en la madrugada de ese día. Ni el Govern ni ERC se ponen plazos de cuando tendrá listo su análisis. Eso sí, desde la Generalitat se admite que el "escenario ideal" sería tenerlo hecho antes de la investidura. Es decir, que antes de votar a Sánchez el jueves, ya hubiera una salida a cómo se modifica la ley para lograr este blindaje. Un blindaje que, de todas formas, no estará asegurado hasta que se pronuncien los tribunales.

La investidura no peligra

Tanto desde el Govern como desde ERC se asegura que, pese a que la ley de amnistía no lleve aún la firma republicana, el acuerdo para investir a Sánchez no peligra. Fuentes republicanas aseguran que los cambios que necesita la ley son "quirúrgicos", por lo que no ponen en riesgo el pacto con el PSOE. Eso sí, no ponen una fecha de cuando estarán solucionados.

Lo que sí que está tratando de hacer ya el Govern es reivindicar su papel, y en concreto el de Aragonès, en la consecución de esta amnistía. Este martes Plaja ha dicho que la exoneración de las causas del 'procés' es gracias al "entendimiento" Aragonès-Sánchez, soslayando que Junts también ha negociado con el PSOE.

Una vez conseguida la amnistía, la Generalitat quiere poner el foco en que el conflicto debe volver al terreno de la política y allí es donde reivindicará el siguiente paso: negociar un referéndum de independencia acordado. Tanto ERC como Junts han arrancado sendas mesas de diálogo con el PSOE y sendas mediaciones internacionales para abordar la cuestión.

El problema ahora es la duplicidad que se puede generar. Consciente de ello, Aragonès ya hace un tiempo que está abriendo la puerta a buscar una fórmula de colaboración con Junts. También lo hizo el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista con El Periódico de Catalunya, del grupo prensa Ibérica. Este martes Plaja ha insistido que la Generalitat abonará la fórmula que dé "más frutos".