Política y nutricionista española (Valencia, 1973), Sira Rego ha sido una de las mujeres fuertes de Izquierda Unida en los últimos años, concurriendo como cabeza de lista en las Elecciones al Parlamento Europeo de 2019 , donde resultó elegida como eurodiputada. Posteriormente, fue la número dos en las listas de Unidas Podemos Cambiar Europa -formación que obtuvo 6 escaños-, continuando con su carrera europea. Asimismo, Rego ostenta la presidencia de 'The Left in the European Parliament'.

Militante del PCE, la valenciana cuenta con un vínculo especial con Palestina y ha sido una de las grandes voces críticas con la actitud de la comunidad internacional frente al conflicto entre Gaza e Israel. Rego, tal y como ella misma ha mostrado en redes sociales, pasó parte de su infancia visitando la franja de Gaza. "Somos parte de Jerusalén pero mis hermanos ahora no pueden entrar en Jerusalén", criticaba en su cuenta de Twitter, donde recordaba que, de pequeña, cuando cogía un autobús llegaba en apenas un rato. "Ahora mi familia tiene prohibida la entrada", reprochaba. Pasé parte de mi infancia en #Palestina.

Lo que se ve al fondo de esta foto es mi ciudad rodeada por el muro israelí que prevé eliminar parte de una escuela. pic.twitter.com/4CLFxIeExT — Sira Rego🔻🇵🇸 (@sirarego) 9 de octubre de 2023 Así, quien también fuera considerada como la mano derecha de Alberto Garzón, hoy se perfila como la candidata de Yolanda Díaz para la nueva cartera de Juventud e Infancia, uno de los cinco ministerios que su formación pedirá a Sánchez. Los mismos que tenía Unidas Podemos, aunque con variaciones (Trabajo, Sanidad, Cultura y Derechos Sociales). Esta vez, el socio minoritario no poseerá Igualdad.