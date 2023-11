El 19 de septiembre de este año Gabriel Rufián fue el primer parlamentario en estrenar la reforma del Congreso que permitía el uso del catalán en la cámara. Hizo su intervención íntegramente en esta lengua y tenía la orden del partido de hacerlo así siempre a partir de ahora. Es por esto que en su discurso de este miércoles en el debate de investidura no solo destacaron sus advertencias a Sánchez, sus recados a Junts o sus invectivas a la derecha, sino también que recuperara parcialmente el uso del castellano. De los 26 minutos de discurso, 20 fueron en esta lengua y el resto en catalán. La decisión no ha pasado inadvertida y, este jueves, él lo ha defendido así: "El independentismo es muy plural. Hay que hacer independentismo en castellano, en catalán y ojalá se pudiera hacer en urdú, chino y árabe".

Rufián siempre ha sido el máximo exponente de una de las estrategias capitales de la Esquerra de Oriol Junqueras: el objetivo de 'ensanchar la base' de partidarios de la independencia. Y donde se podía ampliar era, precisamente, en el caladero de los castellanoparlantes, tradicionalmente menos partidarios del estado propio. Así que, cuando el Congreso permitió que se hablara catalán, la duda estaba servida: si, desde el atril, ERC debía utilizar solo esta lengua, o si debía combinarla. El partido dio la orden de hacer lo primero aunque era una estrategia que, en el fondo, chocaba con lo que había intentado hacer con algunas de sus caras visibles como Rufián: independentismo en castellano. Y Rufián ha sido el encargado de derribarla.

Hay que hacer independentismo en castellano, en catalán y ojalá se pudiera hacer en urdú, chino y árabe Gabriel Rufián - Líder de ERC en el Congreso

Lo que en teoría debería ser una insubordinación, es visto con "normalidad" desde el cuartel general de los republicanos en Barcelona. No ha habido quejas, como mínimo en público. "Es una manera de esquivar la manipulación guerracivilista que está haciendo el bloque ultra", sostienen fuentes de Calabria. De hecho, desde el partido explican que una parte del discurso, sobre todo al principio cuando se dirigía a la bancada del PP por su tono catastrofista con la amnistía, "también se dirigía al público español". Una voz republicana autorizada lo resume así: "Tratamos de hablar no solo para los 'nuestros'. Y si alguien tiene que hacerlo y puedo hacerlo precisamente es Rufián".

El mensaje que se transmite es que es una lengua accesoria, prescindible e inútil Quim Torra - Expresident de la Generalitat

Aunque no es ninguna sorpresa, la decisión del líder republicano ha generado las quejas de una parte del independentismo. Por ejemplo la del expresidente de la Generalitat, Quim Torra, que en 'X' -antes Twitter- se expresaba así: "Si los diputados catalanes no hablan en catalán en el Congreso, el mensaje que se transmite es que es una lengua accesoria, prescindible e inútil". Para Rufián, el debate que se ha generado es más "salseo" que otra cosa y, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha lamentado que hace "cinco años" no tenía que explicar que el independentismo era plural y que por eso él se expresa así.

El aval de Tardà

Hubo alguien en ERC que cuestionó desde el principio que el partido se pasara solo al catalán cuando el Congreso levantó esa prohibición. "Es un grave error", advirtió. Fue el exdiputado Joan Tardà, que entonces expuso que lo idóneo sería utilizar la lengua de Catalunya "de forma prioritaria, pero no exclusiva". Este jueves, en declaraciones a TV3, ha salido en defensa de Rufián asegurando que, una vez se "ha conquerido el derecho" de hablar en catalán, hay que gestionarlo con sabiduría. "Nosotros, lo que intentamos siempre, es dirigirnos también a los independentistas que no utilizan la lengua castellana o que tal vez no son independentistas y queremos que lo sean", ha dicho.