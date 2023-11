Tras meses de silencio mediático en los que Junts ha querido evitar interferencias en las negociaciones con el PSOE, el portavoz de los posconvergentes ha salido de nuevo este lunes a valorar los acuerdos. Con el pacto ya firmado y la investidura consumada, Josep Rius se ha vuelto a subir al atril de la sede del partido, donde no se le veía desde antes de las elecciones, y ha tenido que bascular bien cada palabra. Buscando en todo momento el justo equilibrio entre ser exigente con el Gobierno español, pero sin dinamitar las nuevas relaciones abiertas tras la investidura de Pedro Sánchez.

Así, ha tachado de "oportunidad perdida" el hecho de que los ministros Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles hayan sido revalidados en el cargo, por sus "presuntas vinculaciones con la guerra sucio" contra el independentismo. Pero, en cambio, ha valorado positivamente que Félix Bolaños, uno de los negociadores de la ley de amnistía, haya mantenido Presidencia y, además, sume la cartera de Justícia, clave en durante la aplicación de dicha norma. O también ha subrayado que hayan quedado sin cartera Raquel Sánchez, la ministra a quien ha atribuido el "caos de Rodalies", o Miquel Iceta, a quien el independentismo siempre tiene el ojo puesto por su dureza durante el 2017.

Pero más allá de las "personas", que ha recordado que es potestad exclusiva del presidente Pedro Sánchez, Rius ha asegurado que lo "importante" son los "hechos" y ha avisado de que es "imprescindible" que haya "avances" para que la legislatura no se vea "afectada". En este sentido, ha asegurado que en los "próximos días" empezará la "negociación bilateral" entre Junts y el PSOE y ha concretado que su partido podrá ya encima de la mesa la petición de que Cataluña pueda "recaudar el 100%" y la "celebración de un referéndum de autodeterminación".

Rius, que ya ha avisado que estas negociaciones serán discretas, ha puesto en valor que habrá un "verificador" y, a modo de reproche contra ERC, ha asegurado que por "primera vez" se hablará de referéndum. Ninguneando así la mesa de diálogo de la anterior legislatura.

Sobre la ley de amnistía, Rius se ha mostrado convencido de que no deja "nadie fuera", tampoco a los CDR o a los procesados por terrorismo en el caso del Tsunami, pero no ha querido cerrar la puerta a posibles enmiendas. "Cualquier ley tienen trámite de enmiendas, en estos momentos no se ha tomado ninguna decisión. El trámite existe y veremos que depara", se ha limitado a decir, preguntado por si intentaran cambiar el redactado que permite el retorno de fianzas, pero no las multas ya pagadas en algunos procesos administrativos.