"Que viva el orgullo LGTBI, que viva la lucha antirracista y que viva la lucha de las mujeres". La hasta ahora ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho el traspaso de cartera a la socialista Ana Redondo recordando los logros y el trabajo hecho por su equipo en estos últimos cuatro años, y enviando algún mensaje al nuevo Gobierno. A su sucesora le ha deseado, más que suerte, rodearse de un buen equipo y "mucha valentía para incomodar a los hombres de 40 y 50 años amigos del presidente".

A Pedro Sánchez también le ha criticado de forma directa por romper el “bloque democrático” que España necesita, al por considerar que ha echado a Podemos del Ejecutivo, "porque hemos hecho lo que dijimos que haríamos”, ha asegurado.

Seguir 'haciendo' feminismo

Montero, emocionada y respaldada por el que hasta ahora era su equipo, ha proclamado que "el feminismo tiene que seguir desbordando la conversación social y las políticas públicas". Anima al nuevo ministerio a seguir luchando contra todas las vivencias machistas "a pesar de las persecuciones". También insta a abrir todos los centros de crisis, a defender el derecho al aborto, a la educación sexual, a luchar contra la pobreza menstrual, y a garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, ha indicado ante su equipo sucesor la necesidad de "acabar con la justicia patriarcal" y luchar contra la LGTBIfobia y el odio. “Las infancias trans antes imaginaban más que vivían; ahora, tienen derecho a vivir más que a imagina”, ha proclamado ante un espacio repleto en el Ministerio de Igualdad.

España es otra

En su discurso, también ha recordado como ahora un beso se reconoce como violencia sexual, haciendo alusión al caso Rubiales, o como decir 'todes' ya no es un "motivo de burla y de desprecio", sino una "responsabilidad institucional de reconocimiento de las realidades no binaries".

“España ya es otra gracias al feminismo, y no lo digo desde la ingenuidad. La ofensiva reaccionaria está aquí y hay que tomársela muy en serio, porque está organizada desde sectores profundos y poderosos del Estado. No nos dejemos solas las unas a las otras. Juntémonos contra su violencia políticia, contra el machismo judicial del que nos alerta la Recomendación General 33 de Naciones Unidas, y contra la ofensiva machista desde los poderes más reaccionados del Estado. Se lo debemos a las que han peleado antes, a nuestros hijos, hijas e hijes, y también nos lo demos a nosotras mismas. Que no se nos olvide nunca”, ha proclamado.

Redondo recoge la cartera

La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha reconocido a Montero y "todo su equipo por el trabajo desarrollado a lo largo de estos años y el esfuerzo sostenido en el tiempo, y por reivindicar y defender la igualdad en todos sus ámbitos". Un esfuerzo, ha dicho, que se ha traducido en importantes avances.

Redondo jurista y profesora de Derecho Constitucional. Su trayectoria profesional la ha llevado a ser número dos del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León, antes de asumir la transformación cultural de la ciudad que la vio nacer bajo los ocho años de mandato de Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes y Movilidad, al frente del Ayuntamiento de Valladolid.

A Puente le ha agradecido su papel ahora, como también a su familia y a miembros de su equipo. La socialista se ha acordado en su discurso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de la que fuera ministra de Igualdad, Carmen Calvo, lo que provocó miradas y caras de asombro entre algunos de los asistentes.